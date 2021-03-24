شوف خصومات حتي 77% مهرجان إل جي من عروض اكسترا

مهرجان إل جي، من اهم التخفيضان والخصومات التي أعلنت عنه اكسترا والذي شمل جميع أجهزة إل جي والتي تم الإعلان عنه عبر صفحه اكسترا الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، كما تسال السعوديين مؤخرا عن عروض اكسترا علي الهواتف الحديثة وعن عروض هواتف سامسونج الذين تم إطلاقهم حديثا بالمملكة والتي شملت خصومات مثيره، والآن سوف نقوم بشرح مهرجان إل جي من اكسترا بالتفصيل والحصول علي اهم العروض والخصومات من خلال هذه المقالة.

مهرجان إل جي من اكسترا

مهرجان إل جي الذي تم إطلاقه عبر اكسترا والذي أعلنت عنه شركه اكسترا علي مواقع التواصل وأعلنت أيضا علي العروض والخصومات التي تبدأ من 17% وحتي 77% والتي يمكن للمواطنين السعوديين بالحصول عليها بكل سهوله ويسر، كما أعلنت أيضا اكسترا عن الهدايا التي يحصل عليها المواطن أثناء عمليه الشراء والتي تبلغ قيمتها ربع مبلغ الشراء.

مهرجان إل جي علي التليفزيونات

ومن الأجهزة التي شملها مهرجان إل جي وهي التليفزيونات والتي حازت علي خصومات مثيره وهدايا هائله أيضا وهي:

إل جي 55 بوصه ذكي وفائق الوضوح بسعر 3199 ريال بدلا من 4899 ريال وهديه بقيمه 149 ريال.

إل جي 75 بوصه فائق الوضوح وذكي بسعر 5199 ريال بدلا من 9999 ريال وهديه بقيمه 899 ريال.

إل جي 55 بوصه نانو ذكي وفائق الوضوح بسعر 4199 ريال بدلا من 4199 ريال وهديه بقيمه 149 ريال.

إل جي 55 بوصه نانو ذكي وصوره واضحه بسعر 4399 ريال بدلا من 8799 ريال وهديتين بقيمه 748 ريال.

إل جي 86 بوصه ذكي وفائق الوضوح بسعر 8499 ريال بدلا من 18499 ريال وهديتين بقيمه 2298 ريال.

مهرجان إل جي علي المكيفات

والجدير بالذكر انه تم الإعلان عن المكيفات وعن العروض والخصومات المثيرة عليها والتي تكتمن في الأتي: