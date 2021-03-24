شوف عروض العثيم شهر رمضان على الأواني المنزلية والعرض الأسبوعي

عروض العثيم شهر رمضان على الأواني المنزلية التي لاغني عنها في تحضير أطيب المأكولات والعصائر الطازجة خاصة في شهر رمضان الكريم الذي تتسابق به ربات البيوت، على تحضير وصفات متنوعة لإدخال السرور على أفراد العائلة بعد ساعات طويلة من الصيام، ولجعل الحياة أكثر يسراً على ربة المنزل تقدم اسواق العثيم خصومات كبيرة على الأواني المنزلية والأجهزة الكهربائية ومنها ترموس ديفا سعة لتر أشتري واحد وأحصل على الثاني مجاناً بسعر 48 ريال، قدر ضغط كهربائي 10 كيلو ب 299 ريال، مايكروويف كليك اون 20 لتر ديجيتال ب 169 ريال، شاشة اور ال اي دي سمارت قياس 58 بوصة ب 1،399 ريال، جوال ايفون 12 برو ماكس ب 5،199 ريال.

عروض العثيم شهر رمضان على الأواني المنزلية والعرض الأسبوعي

صانعة سمبوسة هومر بدون زيت ب 89 ريال، طباخة ارز اي تي سي ب 79 ريال، قلاية زيت كولين عميقة 3 لتر ب 129 ريال، خلاط يدوي اي تي سي ب 65 ريال، صانعة سمبوسة امجوي ب 129 ريال، عجانة كولين 5 كيلو ب 289 ريال، مفرمة لحم جيباس ب 149 ريال، عصارة حمضيات هومر ب 69 ريال، محضر قهوة نيكاي ب 59 ريال، محضر طعام اي تي سي متعدد ب 169 ريال.

عروض العثيم الأسبوعية شهر الخير

صانع طعام جيباس ب 99 ريال، قطاعة خضار كينوود ب 99 ريال، خلاط اوكارينا يدوي ب 69 ريال، خلاط كوولين 350 وات ب 69 ريال، مجفف شعر وكواة جيوكار طقم ب 169 ريال، براد ماء هومر حار وبارد ب 289 ريال، مقلاة بطاطس بانيكس ب 169 ريال، قدر بانيكس لطهي الارز ب 204 ريال، مرطب الهواء جويكار ب 129 ريال، مكنسة جيباس كهربائية ب 129 ريال.

عروض السعودية أسواق العثيم

دايتكس قدر ضغط 7 لتر ب 69 ريال، قدر هوم اوي بغطاء ب 109 ريال، قدر ضغط لامبرت ب 85 ريال، طقم 8 قطع من امركوك ب 199 ريال، ترموس هوم واي لتر ب 19،95 ريال، 3 كاسات جاك تاكودا ب 9،95 ريال، حافظة طعام هوم واي بلاستيك ب 29،95 ريال، ترموس رويال فورد ب 40 ريال، ترموس ريم لتر ب 24 ريال، طقم سكاككين ترمانتينا 5 حبة ب 39 ريال، حافظة طعام بلاكستون 3 حبة ب 79 ريال، قدر ضغط سوبر فيسا ب 75 ريال.