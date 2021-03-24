شوف عروض الاجهزه الكهربائيه في هايبر بنده حتى 30 مارس 2021 عروض رمضان

عروض الاجهزه الكهربائيه في هايبر بنده من العروض الهامة والتي يرغب الكثير من السيدات في متابعتها بشكل مستمر لمعرفة اخر عروض هايبر بنده في المملكة العربية السعودية على الاجهزة الكهربائية، ونقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني اخر عروض هايبر بنده على الاجهزة المنزلية وهي العروض الاسبوعية التي تستمر لمدة يوم كامل وتستمر حتى يوم 30 مارس 2021 عروض رمضان وتعد عروض شهر الخير من أفضل العروض التي توفر بها هايبر بنده تخفيضات كبيرة على كافة الاجهزة الكهربائية.

عروض الاجهزه الكهربائيه في هايبر بنده

تضم عروض الاجهزه الكهربائيه في هايبر بنده الكثير من الاجهزة الكهربائية والادوات المنزلية مثل مكواة تيفال بسعر 85 ريال بدلاً من 99 ريال، وقطاعة مولينكس بسعر 89 ريال بدلاً من 195 ريال، وموزع مياة بارد وحار بسعر 369 ريال بدلاً من 499 ريال، ومايكروويف كليك أون بسعر 255 ريال بدلاً من 299 ريال، وخلاط فيليبس بسعر 79 ريال بدلاً من 159 ريال، وخلاط يدوي بسعر 195 ريال بدلاً من 409 ريال، وخلاط مع مطحنة مولينكس بسعر 139 ريال بدلاً من 239 ريال، وقلاية بدون زيت تيفال بسعر 299 ريال بدلاً من 799 ريال، وقلاية بدون زيت كولين بسعر 129 ريال بدلاً من 265 ريال، وقلاية كليك أون بسعر 199 ريال بدلاً من 439 ريال، وفرامة لحم كليك أون، وفرامة مولينكس، ومحضرة طعام براون، وطاهية أرز جيباس بسعر 69 ريال بدلاً من 125 ريال، وعصارة جيباس بسعر 99 ريال بدلاً من 189 ريال.

تشمل عروض هايبر بنده علي الاجهزة الكهربائية الكثير من الادوات أبرزها ايضا هي محضرة قهوة جيباس وغلاية كهربائية وقطاعة أي تي سي وفرن كهربائي جيباس ومايكروويف جيباس، وقدر ضغط كهربائي كولين، وغلاية كهربائية براون، وفرن كهربائي أي تي سي، ومايكروويف وايت وستنجهاوس، وصانعة ساندويتش كينوود، وخلاص كينوود.