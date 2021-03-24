شوف عروض بنده الأسبوعية تخفيض من 30 ل 70 % أقوى عروض السعودية

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عروض بنده الأسبوعية متاجر بنده في المملكة العربية السعودية من أكثر المتاجر التجارية شهرة وانتشار في جميع أنحاء المملكة، كما أن هذه المتاجر تقوم بتقديم مجموعة عروض مختلفة على مجموعة كبيرة من المنتجات التي تقوم فروع بنده بعرضها للبيع داخل فروعها، كما تقوم متاجر بنده بعمل عروض أسبوعية مستمرة على الموقع الإلكتروني الخاص بها، وذلك ليستفيد منها جميع العملاء في كل مكان. عروض بنده الأسبوعية تخفيضات بنده : عروض بنده اليوم بلغ سعر خلاط يدوي مولينكس 89 ريال سعودي بدلاً من سعر 159 ريال سعودي. تخفيضات بنده بلغ سعر خلاط كوين أربع قطع 59 ريال سعودي بدلاً من سعر 109 ريال سعودي. عروض بنده الأسبوعية بلغ سعر خلاط يدوي كليك أون 99 ريال سعودي بدلاً من سعر 159 ريال سعودي. تخفيضات بنده بلغ سعر خلاط يدوي مولينكس 89 ريال سعودي بدلاً من سعر 149 ريال سعودي. بلغ سعر قلاية بدون زيت فيليبس 299 ريال سعودي بدلاً من سعر 769 ريال سعودي. بلغ سعر قلاية بدون زيت جيباس 225 ريال سعودي بدلاً من سعر 329 ريال سعودي. بلغ سعر عجانة مولينكس 499 ريال سعودي بدلاً من سعر 949 ريال سعودي. تخفيضات بنده على المنتجات الغذائية عروض بنده اليوم بلغ سعر صندوق طماطم 4.5 كيلو 8 ريال سعودي بدلاً من سعر 11 ريال سعودي.

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