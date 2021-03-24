شوف عروض بنده على الحفاضات اليوم الخميس 25 مارس 2021 Panda offers

يبحث عدد كبير من النساء في المملكة العربية السعودية عن عروض بنده على الحفاضات وتعد هذه العروض من أهم عروض Panda offers الترويجية التي توفرها بنده في جميع فروعها في المملكة العربية السعودية، حيث تحتاج كل سيدة لتوفير كافة مستلزمات الطفل من منتجات عناية وحفاضات وتقدم بنده السعودية تخفيضات رائعة ضمن نشرة عروض بنده الأسبوعية، ونقدم لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني جميع عروض بنده على الحفاضات اليوم Panda offers الخميس 25 مارس 2021.

عروض بنده على الحفاضات

تضم عروض بنده علي الحفاضات الكثير من أنواع الحفاضات المميزة والمتنوعة التي يمكن لكل سيدة الحصول عليها لطفلها وأبرز الحفاضات التي توفرها بنده هي:

كلوت بامبرز الصندوق الجامبو بسعر 104.95 ريال بدلاً من 209.90 ريال.

كلوت للأطفال بيبي جوي صندوق جامبو بسعر 109.95 ريال بدلاً من 219.90 ريال.

كلوت ولادي أو بناتي بامبرز بسعر 76.75 ريال بدلاً من 153.5 ريال.

منتجات للأطفال إيفي بيبي وهو المنتج الأقل سعراً ومتوفر مجانا هو وحفائض للأطفال دكتور بيبي.

كلوت هجيز بسعر 63.95 ريال بدلاً من 127.90 ريال.

منتجات نيفيا للأطفال وهي من ضمن المنتجات الأقل سعراً مجانا.

منتجات هيمالايا للأطفال.

حليب للأطفال نستلة بسعر 33.50 ريال بدلاً من 67 ريال.