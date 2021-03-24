نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده على الحفاضات اليوم الخميس 25 مارس 2021 Panda offers في المقال التالي
يبحث عدد كبير من النساء في المملكة العربية السعودية عن عروض بنده على الحفاضات وتعد هذه العروض من أهم عروض Panda offers الترويجية التي توفرها بنده في جميع فروعها في المملكة العربية السعودية، حيث تحتاج كل سيدة لتوفير كافة مستلزمات الطفل من منتجات عناية وحفاضات وتقدم بنده السعودية تخفيضات رائعة ضمن نشرة عروض بنده الأسبوعية، ونقدم لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني جميع عروض بنده على الحفاضات اليوم Panda offers الخميس 25 مارس 2021.
عروض بنده على الحفاضات
تضم عروض بنده علي الحفاضات الكثير من أنواع الحفاضات المميزة والمتنوعة التي يمكن لكل سيدة الحصول عليها لطفلها وأبرز الحفاضات التي توفرها بنده هي:
- كلوت بامبرز الصندوق الجامبو بسعر 104.95 ريال بدلاً من 209.90 ريال.
- كلوت للأطفال بيبي جوي صندوق جامبو بسعر 109.95 ريال بدلاً من 219.90 ريال.
- كلوت ولادي أو بناتي بامبرز بسعر 76.75 ريال بدلاً من 153.5 ريال.
- منتجات للأطفال إيفي بيبي وهو المنتج الأقل سعراً ومتوفر مجانا هو وحفائض للأطفال دكتور بيبي.
- كلوت هجيز بسعر 63.95 ريال بدلاً من 127.90 ريال.
- منتجات نيفيا للأطفال وهي من ضمن المنتجات الأقل سعراً مجانا.
- منتجات هيمالايا للأطفال.
- حليب للأطفال نستلة بسعر 33.50 ريال بدلاً من 67 ريال.
- حفائض للأطفال بامبرز العبوة الجامبو بسعر 129.95 ريال بدلاً من 209.90 ريال.
- حفائض للأطفال بامبرز عناية مميزة بسعر 159.95 ريال بدلاً من 215 ريال.
- حفائض للأطفال عناية المميزة بامبرز العبوة الضخمة بسعر 119.95 ريال.
- كلوت بامبرز عناية مميزة بسعر 64.95 ريال بدلاً من 90.95 ريال.
- حفائض للأطفال بيبي جوي عبوة التوفير الكبير بسعر 66.95 ريال بدلاً من 86.50 ريال.
- حفائض للأطفال بيبي جوي العبوة العملاقة بسعر 89.95 ريال بدلاً من 113.90 ريال.
- حفائض للأطفال بامبي عبوة جامبو بسعر 41.95 ريال بدلاً من 61.50 ريال.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده على الحفاضات اليوم الخميس 25 مارس 2021 Panda offers على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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