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الوصفة الجبارة للتخلص من بقع الكنب شهر رمضان قد يقبل علينا بعد فترة قصيرة جدا وسوف نقوم اغلب النساء نبدأ بتنظيف المنزل سواء كانت تنظيف الحمامات وتنظيف المطبخ وتنظيفه والسيراميك وتنظيف غرفة النوم غرفة المعيشة لجميع الأماكن التي تتواجد في المنزل ولكن يعتبر نصيحة الاولي والاخيرة، هو نبدا بالاعتناء بجميع الأشياء التي تتواجد داخل المنزل بصفة مستمرة وليس قبل قبول العيد فقط ، حتي لا تعطي البقع والاتسخات للكنب أو المفارش منظر غير لائق، تابعوا معنا أفضل الوصفات لتنظيف الكنب. الوصفة الجبارة للتخلص من بقع الكنب قم بإزالة جميع على التربة التي تتواجد في الكنب من خلال استخدام بعض الأقمشة الجافة أو باستخدام المكنسة الكهربائية.

للتخلص من هذه الأتربة التي تتواجد في خشب أو في الزخرفة التي تتواجد في الأرجل.

كما تحدثنا أن المكنسة لها دور كبير في التخلص من الغبار الذي يتواجد

كما يمكن إزالته بكل سهولة لكي يتم التنظيف جيدا.

ثم قومي بعد ذلك عزيزتي باستخدام كوب من المياه وأضيفي خمس ملاعق من الخل الأبيض فهذه أقوي وصفه لتنظيف الكنب .

ويفضل أن يكون هذا الخل المركز.

ونخلطهم جيدا وضع هذا المزيج في زجاجة من الرشاش.

ثم قم بأضافة كمية بسيطة على قماش نظيفة أو قطن من هذا المزيج ونضعه في الأماكن التي يوجد بها بقع.

ويمسح بقطعة من القماش.

إذا كان الكنب الموجود لديك قد تعرض أيضا إلى سكب كمية قهوة.

وسوف تجد إلا البقع قد اختفت تماما.

ولكن إذا تعرض الكنب إلى وجود بقع من طلاء الأظافر يمكنه أن يتخلص منه باسهل الطرق واسرعها هو استخدام الاسيتون المتخصص لازالة طلاء الاظافر اليدين . نصائح للحفاظ علي المفروشات والكنب يجب عليكي سيدتي أتخاذ بعض النصائح الهامة لكي للتخلص من بقع الكنب وتنظيفة بسهولة وهي كالتالي:- يجب عليكى عند سكب أى نوع من المشروبات قومي بتنظيفه فورا حتي لا يترك أثر.

قومي يوميا بالتخلص من الاتربة التي توجد بالكنب والمفارش حتي لا يفقد الوانه.

عند سكب مشروبات او اكلات حضري كوب به معلقة من الصودا والخل ومسحوق الغسيل وقومي بفرك المنطقة جيدا مكان البقع للتخلص منها علي الفور. الوسوم عمر شويل - جدة الوصفة الجبارة للتخلص من بقع الكنب والمفروشات مهما كانت كمية البقع والاتسخات ستزول فورا - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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