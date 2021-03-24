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المكون السحري نضفي حوائط بيتك ، من الأعمال الشاقة التي تواجه كل سيدة هو تنظيف الحوائط أو جدران الشقة، ولكن مؤخرا نتيجة لانتشار الإنترنت وتبادل الأفكار وجدت بعض الطرق التي تساعدك علي تنظيف الحوائط والجدران بطريقة سهلة ومبسطة . المكون السحري نضفي حوائط بيتك بوصفة الخل والماء المكونات وعاء عميق . إسفنجه . كوب من الخل . ربع كوب من البيكنج صودا . خرقة من القماش . طريقة استخدام وتحضير وصفة الخل والماء أول شيء نقوم به هو تنظيف الحائط من التراب باستخدام ألإسفنجة أو خرقة من القماش .

نحضر إناء ونضع فيه الخل، والماء، والبيكنج صودا ونقلب جيدا .

نبلل ألإسفنجة بالخليط ثم نقوم بمسح الحائط حتى نزيل البقع، ونترك الخليط علي الحائط لمدة 10 دقائق، ثم نحضر إسفنجة أخرى نظيفة ونقوم بتنظيف الحائط من أي رواسب . خليط صابون الأطباق والبيكنج صودا والخل والليمون . هذا الخليط نستخدمه في حالات الاتساخ الشديدة والبقع الداكنة والألوان الفاتحة .

نقوم بإحضار إناء ونضع فيه الخل والصابون والبيكنج صودا .

نحضر خرقة من القماش الخشنة ونقوم بحك الحائط جيدا ونترك الخليط لمدة ربع ساعة، ثم نقوم بتبليل قطعة أخرى من القماش نظيفة ونمسح الحائط حتى تنظف جيدا . وصفة برسيل الغسيل والخل والماء المكونات كوب من البرسيل .

نصف كوب من الخل الأبيض .

ربع كوب من كربونات الصوديوم . طريقة تحضير واستخدام وصفة برسيل الغسيل لتنظيف الحوائط نحضر إناء عميق ونضع فيه الخل، والبرسيل، وكمية من المياه مناسبة .

نقوم بمسح الحائط من التراب كما ذكرنا من قبل بخرقة من القماش .

نبلل ألإسفنجة بالخليط ونمسح البقع جيدا .

نكرر هذه العملية حتى نزيل البقع تماما .

نستخدم أسفنجنة أخرى نظيفة ونمررها علي الحائط حتى تنظف جيدا .

ويمكننا أن نكرر هذه الخطوات مرة كل شهر حتى لا تتراكم البقع ويكون صعب إزالتها . الوسوم عمر شويل - جدة المكون السحري نضفي حوائط بيتك وخليها تلمع لمعان هترجع جديدة زي الأول - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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