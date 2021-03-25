نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق شحن شدات ببجي موبيل مجاناً الموسم الجديد مود الملاهي وخطوات الحصول علىها في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شحن شدات ببجى ورويال باس الموسم الـ 18 مجاناً والحصول على أكثر من 2500 شدة، يبحث الملايين من محبي لعبة ببجى موبيل كل موسم على طريقة شحن شدات ببجى مجاناً من خلال البحث عبر الفيديوهات والمواقع ونقدم لكم طريقة لشحن الشدات بأمان وبسهولة.

لعبة ببجى موبيل pubg mobile من ألعاب ألأكشن والألعاب القتالية التي يفضلها الملايين صغار وكبار على مستوى العالم، وتم إصدار اللعبة عام 2017، وكل ستة أشهر يأتي موسم جديد بأدوات جديدة للدفاع عن النفس وحماية اللاعب حتى الفوز بالمباراة.

طريقة شحن شدات ببجى

من بداية الموسم الجديد مود الملاهي الموسم 18 ويريد لاعبي لعبة ببجى الحصول على شدات مجاناً لشحن الرويال باس ولشراء جميع الأسلحة والمعدات التي تمكنهم من خوض معارك ناجحة والحفاظ على بقائهم حتى أخر الجيم والفوز في المباراة.

يمكن شحن شدات اللعبة من خلال متجر خاص باللعبة يعرفه لاعبي لعبة pubg mobile وهو متجر midasbuy لكن هذا الموقع يتم الشحن من خلاله بنقود ويمكن عن طريقه ايضا شحن شدات لعبة ببجي لايت.

خطوات شحن الشدات والرويال باس مجانا

نقدم لكم أجدد طريقة لشحن شدات ببجى موبيل للموسم الجديد والحصول على الـ UC المطلوبة لشحن السيزون وهى 1800uc، ذلك من خلال تطبيق مضمون يمكنك شحن الموسم الجديد في أقل من 10 دقائق، واليكم شرح طريقة استخدام التطبيق VPN الذي ستشحن الشدات عن طريقه، من خلال هذا الفيديو الذي سيشرح لك كيفية الحصول على التطبيق وشحن شدات ببجي موبيل سيزون 18 بطريقة أمنة.

شحن السيزون 18 سيزون مود الملاهي واحتفالية اللعبة بمرور العام الثالث لها، ولكي تتمكن من لعب مود الملاهي الجديد يجب شحن السيزون ب 1800 شدة لذلك يبحث الجميع على طريقة لشحن الشدات مجاناً، ومن خلال التطبيق التالي يمكن شحن الشدات والموسم.