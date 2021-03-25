ليلة النصف من شعبان و حكم الصيام بهذه الليلة المباركة و الأدعية المستحبة في هذه الليلة

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محمد سياف - ابو ظبي - ليلة النصف من شعبان هي ليلة مباركة و ذو فضل عظيم، و يجب علينا إحياء هذه الليلة المباركة.

فضل إحياء ليلة النصف من شعبان

من الأحاديث التي وردت في فضل هذه الليلة المباركة هو حديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ” فقدت النبي صلى الله عليه و سلم ذات ليلة، فخرجت أطلبه فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء فقال: “يا عائشة أكنت تخافين أن يحيف الله عليك و رسوله ؟” فقلت: و ما بى ذلك، و لكنى ظننت أنك أتيت بعض نسائك، فقال: “إن الله تعالي ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب” رواه الترمزي و ابن ماجه و أحمد.

و أيضا في حديث آخر روي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: ” يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلّا لمشرك أو مشاحن” رواه الطبراني.

و في حديث آخر روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: ” إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها و صوموا يومها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول: ” ألّا من مستغفر فأغفر له؟ ألّا من مسترزق فأرزقه؟ ألا من مبتلي فأعافيه؟ ألا كذا ألا كذا..؟ حتي يطلع الفجر” رواه ابن ماجه.

و من ضمن شعائر إحياء ليلة النصف من شعبان قراءة سورة يس ثلاث مرات عقب صلاة المغرب جهرا في جماعة، مع تخصيص بعض الأماكن و الأزمنة للأعمال الصالحة التي يتم المداومة عليها باستمرار، مع عدم الاعتقاد بأن ذلك واجب شرعي يأثم عليه تاركه، استنادا لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ” كان النبي صلى الله عليه و سلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا و راكبا” رواه البخاري.

حكم صيام ليلة النصف من شعبان

في حكم صيام هذه الليلة المباركة روي أحاديث كثيرة عن طرق إحياءها، و من ضمن هذه الأحاديث :

قال الحافظ بن رجب في ” لطائف المعارف” ( و اختلف علماء أهل الشام في صفة إحياءها علي قولين؛ أحدهما: أنه يستحب إحياؤها جماعة في المسجد.

و قد كان خالد بن معدان و لقمان بن عامر و غيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم و يتبخرون و يكتحلون، و يقومون في المسجد في تلك الليلة، و وافقهم إسحاق بن راهويه علي ذلك.

و قد قيل في قيام هذه الليلة المباركة في المسجد جماعة، أنه ليس ذلك ببدعة، و ذلك نقلا عن حرب الكرماني، و قيل أيضا أنه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة و القصص و الدعاء، و لا يكره أن يصلي الرجل فيها بخاصة نفسه، و ذلك إسنادا لما قاله الأوزاعي إمام أهل الشام، و إسنادا لذلك فإن إحياء ليلة النصف من شعبان أمر مشروع و مستحب و لا يعتبر بدعة.

الأدعية المستحبة في ليلة النصف من شعبان

لم يرد في السنة النبوية دعاء مخصص لهذه الليلة المباركة، و لكن هناك أدعية مشهورة في هذه الليلة المباركة و من أشهرها: