طرق للتخلص من الخوف

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محمد سياف - ابو ظبي - الخوف أكبر عائق للنجاح فإذا أردت أن تحققه لا تخاف من شيء، بدون خوف ستحقق معجزات، خوفك لا يمنعك من الموت لكنه يمنعك من الحياة، وسنتعرف في هذه المقالة على العديد من الطرق وهي:

1.تقبل الخوف: لكي تتخلص من الشيء تقبله أولاً وواجهه حتى يتم الخلاص منه لا تفكر ابدأ في إنكار خوفك وزيفه بل بالعكس واجه الأمر حتى تصل إليه.

2.ممارسة تمارين رياضية: تساعد التمارين الرياضية وممارستها باستمرار على التخلص منه والتركيز على الأشياء الإيجابية بدلاً من السلبية.

3. ممارسة تمارين الاسترخاء: تلعب تمارين الاسترخاء دوراً هاماً في إرخاء الوجه والجبين مع التنفس ببطء وممارستها أكثر من مرة خلال اليوم.

4.تعلم مهارة جديدة: الخوف لا يمكن أن يأتي لشخص يسعى ويتطور من نفسه ويحاول تعلم واكتساب مهارات جديدة تساعده في حياته العملية والشخصية.

5.تخيل هدفك: إذا كنت تريد أن تحقق هدفا ما سواء إلقاء محاضرة أو فيديو على اليوتيوب أو كتابة مقالة تخيل الشيء قبل تنفيذه أمام الجمهور كتخيله في عقلك أو التحدث في المرآة لدقيقتين أو التحدث أمام العائلة أو أقرب أصدقائك.

6.الجلوس مع أشخاص إيجابيين: البيئة الإيجابية تساعد على التخلص من الخوف لذلك يجب الابتعاد عن الأشخاص السلبية والجلوس مع أشخاص إيجابية وتفكر بإيجابية بدلاً من الجلوس مع أشخاص سلبية والتحدث عن الأخبار السلبية فأنت متوسط الأشخاص الخمسة التي تقضى معظم الوقت معهم.

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