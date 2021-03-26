نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل لعبة فورت نايت Fortnite لجميع الأجهزة أحدث إصدار 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سنقدم لكم في هذا المقال طريقة تحميل لعبة فورت نايت بشكل مجاني وتثبيتها على جميع الأجهزة أندرويد وايفون وحتى أجهزة الكمبيوتر، تابعوا معنا للتعرف على طريقة التحميل والتثبيت بكل سهولة.

وتتميز لعبة فورت نايت بأنها مجانية ويمكنك القيام بشراء سكنات وأسلحة من داخل اللعبة، ويمكنك لعب اللعبة أونلاين مع الأصدقاء، ولكن اللعبة لا تعمل بدون إنترنت، أي أنه يجب أن يتوفر لديك اتصال جيد بالإنترنت حتى تسطيع الاستمتاع باللعبة والقيم بلاي Gameplay الممتاز الخاص باللعبة، تابع معنا للتعرف على طريقة تحميل لعبة فورت نايت لجميع الأجهزة أحدث إصدار 2021.

وتعتبر فورت نايت Fortnite واحدة من أقوى ألألعاب التنافسية Battle Ground، ويمكنك تحميلها بشكل مجاني تماما على جميع الأجهزة.

تحميل فورت نايت Fortnite للكمبيوتر واللابتوب

يمكنك تحميل لعبة Fortnite لأجهزة الكمبيوتر واللاب توب عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني Epic Games، واختيار لعبة فورت نايت، وتحميل ملف التثبيت الخاص بها.

بعد أن تكون قد حملت ملف التثبيت الخاص باللعبة قم بفتح الملف وسيقوم بالتحميل معك، تأكد من توفر مساحة على جهازك لا تقل عن 16 جيجا بايت حتى لا تواجه أي مشاكل في التحميل والتثبيت.

وبعد تثبيت اللعبة يمكنك الوصول لها عن طريق تطبيق Epic Games الموجود على سطح المكتب، ولكي تستطيع اللعب يجب عليك أولا من تسجيل حساب في Epic Games، ويمكنك التسجيل عن طريق موقع Epic Games أوعن برنامج Epic Games،ويمكنك عمل ذلك عن طريق الخطوات الاتية.

إذا كنت تمتلك حسابا قم بتسجيل الدخول به وإذا لم يكن لديك حساب قم بالضغط على إنشاء حساب أو Register.

قم بإدخال الايميل الخاص بك وكلمة السر.

قم بتأكيد كلمة السر الخاص بك.

قم بتجاوز اللغز البسيط الذي تقدمه Epic Games للتأكد أنك لست روبوت.

ها قد تم إنشاء حسابك!، استمتع باللعب.

طريقة تحميل فورت نايت للهواتف الأندرويد

يمكنك تحميل لعبة فورت نايت على الأندرويد، وهذا عن طريق Google Play متجر بلاي، حيث تقوم بالبحث عنها في خانة البحث وتكتب Fortnite على محرك البحث، فإذا ظهرت لك قم بتحميلها وتثبيتها، وإذا لم تجدها فهي غالبا غير مدعومة لجهازك، أو ممنوعة من دولتك فستضطر لتحميلها منن مصدر خارجي ك Apdoite.

وبعد التحميل يمكنك اللعب كضيف بدون عمل حساب أو يمكنك التسجيل بحساب Epic Games والاستمتاع باللعب باستخدامه.

طريقة تحميل فورت نايت لهواتف الايفون والايباد

كان يمكنك تحميل لعبة فورت نايت للايفون من خلال App Store ولكن تم حظرها من App Store بسبب مشاكل بين أبل وEpic Games، لذا فإنك ستقوم بتحميل اللعبة من مصدر خارجي، تابع الفيديو التالي للتعرف على طريقة تحميل وتثبيت فورت نايت على الايفون والايباد.

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