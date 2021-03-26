دعاء ليلة النصف من شعبان وأفضل الأدعية مع فضل نصف من شعبان 1442

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عمر شويل - جدة دعاء ليلة النصف من شعبان 1442، أكثر ما يرغب الكثيرين في التعرف عليه، كما يسعى كافة المسلمين إلي التعرف علي فضل صيام نصف شعبان 2021، وهذا ما سنتعرف عليه وفق ما ورد من أحاديث وبالسنة النبوية، وهي الليلة التي تسبق يوم 15 شعبان، وتبدأ مع مغرب يوم 14 شعبان وتنتهي مع فجر يوم 15 شعبان، وستكون بداية من مغرب يوم السبت الموافق 27 مارس 2021، وحتي فجر يوم الأحد 28 من مارس.

دعاء ليلة النصف من شعبان 2021

جاء فضل دعاء لليلة نصف من شعبان أنها من الليالي المباركة علي مدار العام، وترفع بها الأعمال، ويفضل قيامها وصيامها، ويحبب كثرة الذكر وقراة القرآن والدعاء بها، ومن أجمل أدعية النصف من شهر شعبان المبارك، يمكنكم الدعاء بما يلي:

«اللهم ياذا المن ولايمن عليه ياذا الجلال والإكرام ياذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين وجار المستجيرين، وأمان الخائفين».

«اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فأمحو اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقتار رزقي وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق يمحو الله مايشاء ويثبت وعنده أم الكتاب».

«إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء مانعلم ومالانعلم وما أنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم».

«رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب».

«رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا»، كذلك قوله تعالي «ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا».

الدعاء المستحب ليلة نصف شهر شعبان كما ذكرنا لكم، ويمكنكم أن تدعوا بما تريدون في تلك الليلة، والإكثار من الفضائل بها، وسنتعرف الآن علي فضل تلك الليلة كما ورد في السنة.

فضل صيام ليلة نصف شهر شعبان

جاء في فضل النصف من شعبان 2021، كثيراً من الأحاديث، وغيرها من السنن والرواتب، وبعض ما جاء عنها نتعرف عليه الآن، وأهمه هو صيام ذلك اليوم وقيامه.

«إن الله يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان، فيغفر للمؤمنين، ويملي للكافرين، ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه» رواه الإمام أحمد

«إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها؛ فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا، فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلى فأعافيه، ألا كذا، ألا كذا، حتى يطلع الفجر» رواه محمد بن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان كلاهما عن علي بن أبي طالب.

أرفقنا لكم دعاء ليلة النصف من شعبان 1442، كما تعرفنا علي الدعاء المستحب في تلك الليلة، وما جاء ضمن السنة عن فضل صيام ليلة نصف شعبان.