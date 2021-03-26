خلطات تنظيف البوتاجاز بأسهل الطرق استعدادًا لشهر رمضان المبارك 2021

خلطات تنظيف البوتاجاز , ساعات طويلة تَستخدم المرأة فيها البوتاجاز لإعداد أشهى الأكلات لإسعاد أفراد أسرة، وبسبب الرغبة في إنجاز عَدد كَبير من الأكلات اليومية، بالطبع تَتساقط بعض الدهون وبقايا الطعام على البوتاجاز، مما يَتسبب في التصاق الدهون، وتَغير شكله، خاصًة بَعد ترك الدهون تَجف تُصبح المشكلة أكبر ومن أصعب القضاء عليها بشكل أسرع وأفضل، ومن هنا تَبدأ المرأة في البحث عن طرق لتنظيف البوتاجاز، وتصرف مبالغ كبيرة من أجل شراء أقوى المُنظفات الغالية، في حين أنه يَتوفر بعض من الخلطات الطبيعية التي تٌساعد في تَنظيف البوتاجاز بأقل مَجهود، وبنتائج قوية.

خلطات تنظيف البوتاجاز

يَتوفر بالمطبخ عدة مُكونات يُمكن من خلالها التخلص من الدهون، وجعل البوتاجاز لامع ونَظيف تمامًا بدون بقع، وتلك أفضل الخلطات الطبيعية لتلميع وتنظيف البوتاجاز بكل سهولة وبمكونات بسيطة وخطوات أسهل:-

الخلطة الأولى

سَنحتاج فيها إلى كمية من كربونات الصودا + خليط من الماء والخل بكميات متساوية.

يَتم رش كربونات صودا على سطح البوتاجاز مع الاهتمام بالأماكن التي يَتوفر بها الدهون والأوساخ.

اتركي السطح لمدة 15 دقيقة ثم قومي برش خليط الماء والخل ومن ثم قومي بمسحه بفوطة نظيفة وجافة.

الخلطة الثانية