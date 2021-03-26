كيف تستعد لشهر رمضان المبارك؟

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محمد سياف - ابو ظبي - شهر رمضان فرحة كبيرة وفرصة عظيمة وهدية الخالق لعباده يأتي من السنه للسنه ننتظره بفارغ الصبر فاغتنم هذه الفرصة العظيمة لإصلاح علاقتك مع الله عز وجل والمحافظة على الصلاة والسنن مع قراءه القرآن والذكر والتسبيح.

وسنتعرف في هذه المقالة على أهم الأمور التي تغتنمها في شهر رمضان المبارك

1.عقد النية أولاً

قبل ممارسة الأعمال الدينية اعقد النية أولا لقضاء كل مهامك الدينية كالصلاة والسنن وقراءة القرآن والأذكار مع الذكر والتسبيح والصدقة… إلخ

2.زينة رمضان

من الأمور المبهجة التي تترك لنا أثر كبير وهي تخصيص بعض الوقت لعمل زينه رمضان كفانوس رمضان وهلال رمضان أو عمل كروت شيقه مكتوب فيها أهلا رمضان وتعلقيها على جدران البيت.

3.عمل جدول متابعه للعبادات

من الضروري عمل جدول للعبادات اليومية في شهر رمضان المبارك لتنظيم وقتك واستغلال شهر رمضان على أكمل وجه وعدم ضياعه واكتساب عادات جديده تقوم بممارستها بعد رمضان أيضا فمثلاً: إذا كنت لا تصلي قيام الليل فذلك فرصه جيده لاكتساب هذه العادة الرائعة.

4.جهز قائمه أدعية رمضان

من الأمور الجيدة أن تجهز قائمه مليئه بأدعية رمضان وتقوم بحفظها وترديدها من الآن استعداد للشهر الكريم.

5.صوم عن الكلام السلبي ليس فقط الطعام والشراب

حيث أن الصيام ليس مقتصرا فقط عن الطعام والشراب فالصيام يعني الابتعاد عن المعاصي والذنوب والإقلاع عن أي عمل نهى الله عنه والقرب من الله بالأفعال الحسنه المليئة بطاعة الله ورسوله.

6.عمل جدول يومي

لا تنسي تنظيم وقتك جيدا للأعمال الدينية بعمل جدول يومي سواء مهام خاصه بالدراسة أو العمل أو التطوير الذاتي.