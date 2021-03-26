شوف عروض العثيم الاسبوعية السعودية وتنزيلات تصل الى 35% على البقالة المنزلية واللحوم المجمدة

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عروض العثيم الاسبوعية السعودية، توفر أسواق عبد الله العثيم دائمًا للمواطنين العديد من الخصومات المختلفة على جميع المنتجات في السوق، وتتنوع هذه الخصومات، وقد يصل الخصم على بعضها إلى 70٪، أسواق عبدالله العثيم لديها 100 شركة قوية في المملكة العربية السعودية والعديد من الفروع في المملكة العربية السعودية ومصر، استمتع اليوم بأجدد العروض من العثيم مارس 2021 وتستمر لمدة أسبوع. عروض العثيم على الأغذية المحفوظة عروض العثيم اليوم الاثنين زيتون أسود كوبوليفيا، وزن 1 كيلو جرام بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 18.35 ريال سعودي، وزن 5 كيلو جرام بسعر 59.25 ريال سعودي بدلاً من 74.73 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم خضار داري مشكل مجمد، وزن 400 جرام، فقط بسعر 4.25 ريال سعودي بدلاً من 6.50 ريال سعودي.

العثيم العروض الترويجية صدور دجاج طرية داري، وزن 2 كيلو جرام، فقط بسعر 37.95 ريال سعودي بدلاً من 52.50 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين مفروم دجاج/ غنم داري، وزن 400 جرام بسعر 5.25 ريال سعودي، عدد 20×400 جرام بسعر 97.95 ريال سعودي.

عروض اسواق العثيم مانجو داري لب توتا بوري مجمد، وزن 1 كيلو جرام، فقط بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 11.95 ريال سعودي. مهرجان الطازج العثيم عروض العثيم الاثنين اليوم رمان حب مجمد، وزن 1 كيلو جرام، فقط بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 14.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الرياض اليوم نقانق دجاج داري بالجبنة، وزن 340 جرام، فقط بسعر 3.75 ريال سعودي بدلاً من 5.25 ريال سعودي.

العثيم ماركت اكتساب زيتون شرائح كوبوليفيا أسود/ أخضر، وزن 900 جرام، فقط بسعر 14.50 ريال سعودي بدلاً من 21.80 ريال سعودي.

عروض هايبر العثيم تونة المراعي الخضراء خفيف قطع، وزن 170 جرام، فقط بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 16.50 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم الاسبوعية السعودية وتنزيلات تصل الى 35% على البقالة المنزلية واللحوم المجمدة - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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