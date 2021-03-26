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عروض جرير السعودية، يعد موقع jarir bookstore مكتبة جرير من أفضل المواقع في المملكة العربية السعودية لتقديم خصومات منخفضة للغاية، والآن تقدم مكتبات جرير العديد من الخصومات بمناسبة عيد الأم خصومات متنوعة تصل إلى 60٪، و هذه الخصومات مستمرة ولا يجب على كل أبن أو إبنة أن يفوت هذه الفرصة الفريدة ويسارع في الشراء للاستفادة من هذه الخصومات الهائلة التي تقدمها جرير، فهناك العديد من المنتجات المختلفة في هذا العرض ، مثل أحدث الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة العرض والعديد من المنتجات المميزة الأخرى . عروض الجوالات في جرير وأجهزة التابلت ولابتوب جرير ايفون ١٢ جرير و عروض آبل آيفون 12، سعة 64 جيجا، الجيل الخامس، أزرق، 3799 ريال سعودي.

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اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير جهاز الكمبيوتر المحمول Huawei Mate Pad Pro 10.8 2020 المقدم من شركة جرير، الجهاز اللوحي مقاس 10.8 بوصة بتقنية 4G بسعر 2249 ريال سعودي بدلاً من 2629 ريال سعودي.

جرير ايباد برو ابل ايباد ميني 5، كمبيوتر لوحي، الجيل الرابع، 79 بوصة، سعة 64 جيجا، ذهبي، السعر 2399 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض جرير السعودية بمناسبة عيد الأم مازالت مستمرة وبتخفيضات قوية تصل الى 60% على الأجهزة الاليكترونية (الجوالات والايباد واللابتوب) - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض جرير السعودية بمناسبة عيد الأم مازالت مستمرة وبتخفيضات قوية تصل الى 60% على الأجهزة الاليكترونية (الجوالات والايباد واللابتوب) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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