شوف عروض بنده و هايبر بنده السعودية panda برمضان نهنيك وبأسعارنا نرضيك

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عمر شويل - جدة عروض بنده و هايبر بنده panda بخصومات حصرية في السعودية تحت شعار برمضان نهنيك وبأسعارنا نرضيك، حيث انطلقت لهذا الأسبوع عروض بندة الاسبوعية بأقوى تخفيضات شهر رمضان، وتضم عروض بنده اليوم أسعار مميزة جدًا على المنتجات الغذائية والسلع التموينية والبروتينية، كما طُرحت كذلك تخفيضات بنده على الجوالات والإلكترونيات في اسواق بنده و بنده كليك.

عروض بنده و هايبر بنده السعودية panda برمضان نهنيك وبأسعارنا نرضيك

عروض بندة وهايبر بندة الاسبوعية من hyper panda نذكرها لكم اليوم على أغذية الإفطار، ومختلف أنواع الزيوت، بجانب أسعار منتجات بنده للألبان، وتجدون العروض بالفروع حتى يوم 30 مارس 2021، الموافق 17 شعبان 1442.

عروض بنده

نقدم لكم فيما يلي تخفيضات مجلة بنده الجديدة على المنتجات الغذائية الخاصة بوجبات الإفطار:

جبنة رومي هيلثي فود، بسعر 29.95 بدلًا من 49.25 ريال سعودي للكيلو.

زبدة غير مملحة فونتا بيور، بسعر 7.95 بدلًا من 16.95ريال سعودي للكيلو.

مرتديلا امريكانا / بقري سادة/ بالزيتون/ بالفلفل، بسعر 22.95 بدلًا من 38.25 ريال سعودي للكيلو.

/ بقري سادة/ بالزيتون/ بالفلفل، بسعر 22.95 بدلًا من 38.25 ريال سعودي للكيلو. مربى المشمش/ الفراولة/ التين الزوادة، بسعر 12.95 ريال سعودي للكيلو.

هايبر بنده

السطور التالية تضم تخفيضات تسوق بنده على الزيوت من مختلف الشركات الغذائية:

زيت دوار الشمس نور 3×1.5 لتر، بسعر 37.95 بدلًا من 53.50 ريال سعودي.

زيت دوار الشمس شروق/ صني/ زيت نباتي حياة 1.5 لتر، بسعر 9.95 ريال سعودي.

زيت ذرة عافية 2.9 لتر + 500 مل، بسعر 39.95 بدلًا من 51.95 ريال سعودي.

2.9 لتر + 500 مل، بسعر 39.95 بدلًا من 51.95 ريال سعودي. زيت دوار الشمس عافية 2×1.5 لتر + 2×500 مل، بسعر 29.95 بدلًا من 48.50 ريال سعودي.

بنده

الفقرة التالية خاصة بكل عروض بندة اليوم على منتجات الألبان من أشهر شركات صناعة الألبان في المملكة وخارجها:

جبنة كريم قابلة للدهن من انكور 500 جرام، بسعر 8.50 بدلًا من 17.50 ريال سعودي.

500 جرام، بسعر 8.50 بدلًا من 17.50 ريال سعودي. جبنة فيلادلفيا 180/175 جرام، بسعر 8.95 بدلًا من 13.95 ريال سعودي.

180/175 جرام، بسعر 8.95 بدلًا من 13.95 ريال سعودي. جبنة مثلثات ابن الولد 4×120 جرام، بسعر 8.50 بدلًا من 10 ريال سعودي.

4×120 جرام، بسعر 8.50 بدلًا من 10 ريال سعودي. جبنة قشقوان السنبلة 700 جرام، بسعر 32.95 بدلًا من 40.95 ريال سعودي.

700 جرام، بسعر 32.95 بدلًا من 40.95 ريال سعودي. لبنة فاخرة كاملة الدسم المراعي 400 جرام، بسعر 9.95 بدلًا من 12.50 ريال سعودي.

400 جرام، بسعر 9.95 بدلًا من 12.50 ريال سعودي. زبادي طازج كامل الدسم نادك 1 كيلو، بسعر 4.95 بدلًا من 7.95 ريال سعودي.

وبهذا ننتهي اليوم من سرد عروض بنده اليوم في السعودية على مختلف أنواع الأغذية في بندة وهايبر بندة ، حيث تستمر العروض حتى مساء يوم الثلاثاء 17 شعبان 1442، الموافق 30 مارس 2021.