نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صور عن رمضان اللهم بلغنا رمضان 2021 وأدعية مستجابة في رمضان 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة صور عن رمضان اللهم بلغنا رمضان 2021 ازداد البحث عنها مع اقتراب موعد شهر رمضان 1442 وخاصة بعد أن أعلنت البحوث الفلكية عن موعد شهر رمضان 2021 فيما يرغب البعض أدعية مستجابة في رمضان 1442 من السنة النبوية فهو شهر الخير والبركة وترديد أدعية رمضان خلال ساعات الصيام، لاسيما صور أدعية رمضان ليأخذون أجر من يرددها، وهذه الأيام أصبحت وسائل المعايدة بين الأهل والأصدقاء والآقارب هى إرسال صور رمضان 2021 وخاصة وسط أجواء فيروس كورونا والالتزام بالإجراءات الوقائية والتواجد في المنازل ومنع الاختلاط، فيتبادلون صور رمضان جديدة بألوانها وتصميماتها المختلفة.

صور عن رمضان اللهم بلغنا رمضان 2021

بدأ المسلمون تداول صور عن رمضان اللهم بلغنا رمضان بمشاعر البهجة والمحبة بحلول شهر رمضان 2021 ونشرها على صفحتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، داعيًا الله أن يبلغهم رمضان لافاقدين ولامفقودين، وتجمع صور رمضان 1442 بين الأدعية والفوانيس وهلال وزينة رمضان.

صور رمضان 2021

تعددت صور رمضان 2021 التى يتبادلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيما بينهم كدليل على التهاني بشهر رمضان 1442 في ظل تداعيات فيروس كورونا وانتشار الكثير من الأمراض فاقتصرت المعايدات على صور عبر السوشيال ميديا على النحو التالي، ولعل أبزرها التالي:

أدعية مستجابة في رمضان 1442

يلجأ المسلمون إلى التقرب لله في شهر رمضان بالأدعية والصلوات، حيث أن الصلاة هى حلقة الوصل بين المرء وربه، ومن أدعية مستجابة في رمضان 1442 الواردة في السنة النبوية التى يرددها المواطنين خلال ساعات صيامهم في رمضان الآتي:

اَللّهُمَّ اجْعَل لى نَصيباً مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجُودكَ يا أجْوَدَ اْلأَجْوَدينَ وأذِقْنى فيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ، وأَدآءِ شُكْرِكَ وَاحْفَظْنى فيهِ بِحِفْظِكَ يا أرْحَمَ الرّاحِمينَ اَللّهُمَّ اجْعَلْنى فيهِ مِنَ عبادِكَ الصّالحينَ القانتين المُسْتَغْفِرينَ الْمُقَرَّبينَ اَللّهُمَّ اجْعَلْنى فيهِ مِنَ الْمُتَوَكِّلينَ عَلَيْكَ الفائِزينَ لَدَيْكَ الْمُقَرَّبينَ َإليك وزَحْزِحْنى فيهِ عنْ مُوجِباتِ سَخَطِكَ اَللّهُمَّ أعِنّى على صِيامِه وقِيامِهِ بِتَوْفيقِكَ يا هادِى المُضِلّينَ. وقَرِّبْنى إليك برَحْمَةَ الأَيْتامِ، وإطْعامَ الطَّعامِ، وَإفْشاءَ السَّلامِ، وَصُحْبَةَ الْكِرامِ اَللّهُمَّ حَبِّبْ إلى الإحْسانَ، وَكَرِّهْ إلى الْفُسُوَق وَالْعِصْيانَ، وَحَرِّمْ عَلَى سَّخَطَك وَالنّيرانَ بِعَوْنِكَ يا غِياثَ الْمُسْتَغيثينَ. اَللّهُمَّ لا تُؤاخِذْنى فيهِ بِالعَثَراتِ، وأقِلْنى فيهِ مِنَ الْخَطايا وَالْهَفَواتِ، وَلا تَجْعَلْنى فيهِ غَرَضاً لِلْبَلايا والآفاتِ وَاشْرَحْ وًأًمٍن بهِ صَدرى بِأمَانِكَ يا أمانَ الْخائِفينَ. اَللّهُمَّ وَفِّقْنى فيهِ لِمُوافَقَةِ الأَبْرارِ، وَجَنِّبْنى فيهِ مُرافَقَةَ الأَشْرارِ، وَآوِنى فيهِ بِرَحْمَتِكَ إلى دارِ الْقَرارِ واِهْدِنى فيهِ لِصالِحِ الأَعْمالِ، وَاقْضِ لى الحَوائِجَ والآمالَ. اَللّهُمَّ وَفِّرْ فيهِ حَظّى مِن بَرَكاتِهِ، وَسَهِّل سَبيلى إلى خَيراتِهِ، وَلا تَحْرِمْنى قَبُولَ حَسَناتِهِ و افْتَحْ لى فيهِ أبْوابَ جِنانِك، وَأغْلِقْ عَنّى فيهِ أبْوابَ نّيرانِك، وَوَفِّقْنى فيهِ لِتِلاوَةِ قُرْآنِك. اَللّهُمَّ اجْعَلْنى فيهِ إلى مَرْضاتِكَ دَليلاً، وَلا تَجْعَلْ فيهِ لِلشَّيْطانِ علَى سَبيلاً وَاجْعَلِ الْجَنَّةَ لى مَنْزِلاً وَمَقيلاً اَللّهُمَّ افْتَحْ لى فيهِ أبْوابَ فَضْلِكَ، وأنْزِلْ علَى فيهِ بَرَكاتِكَ، وَوَفِّقْنى فيهِ لِمُوجِباتِ مَرْضاتِكَ. اَللّهُمَّ اغْسِلْنى فيهِ مِن الذُّنُوبِ، وَطَهِّرْنى فيهِ مِنَ الْعُيُوبِ، وَامْتَحِنْ قَلْبى فيهِ بِتَقْوَى الْقُلُوبِ أسألُكَ اَللّهُمَّ فيهِ ما يُرْضيكَ، وَأعُوذُ بِكَ مِمّا يُؤْذيكَ، وَاَسألُكَ التَّوْفيقَ فيهِ لأَنْ اُطيعَكَ وألا أعصِيكَ اجْعَلْنى فيهِ رَبى مُحبّاً لأَوْليائِكَ مُعادِياً لأَعدْائكَ مُسْتنّاً فيهِ بِسُنَّةِ خاتَمِ أنْبِيائِكَ. اجْعَلْ اَللّهُمَّ سَعْيى فيهِ مَشْكُوراً، وَذَنْبى فيهِ مَغْفُوراً، وَعَمَلى فيهِ مَقْبُولاً، وَعَيْبى فيه مَسْتُوراً و ارْزُقنى فيهِ فَضْلَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَصَيِّرْ فيهِ اُمُورى مِنَ عُسْرِ إلى يُسْرِ، اَللّهُمَّ غَشِّنى فيهِ بِالرَّحْمَةِ، وَارْزُقْنى التَّوفيقَ وَالْعِصْمَةَ، وَطَهِّرْ قَلْبى يا مَنْ لا يَشْغَلُهُ إلْحاحُ الْمُلحِّينَ.

موعد شهر رمضان فلكيا

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد شهر رمضان 2021 مشيرة إلى أن يولد هلال شهر رمضان عقب حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة و 31 دقيقة فجراً وذلك بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنين الموافق 12/4/2021م على أن يكون غـرة شهـر رمضان 1442هـ فلكياً يوم الثلاثاء13/4/2021م.