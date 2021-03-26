نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 mydream لدخول سحب حلم القادم 250.000$ في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 للمشاركة اليوم في سحب الحلم القادم للفوز بالجائزة المعلن عنها من قبل برنامج الحلم عبر الحساب الرسمي للمسابقة على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”، حيث أعلنت مسابقة الحلم اليوم عن قيمة جائزة الحلم القادمة وهي 250.000$، ومن خلال موقع ثقفني نوفر رابط دخول موقع مسابقة الحلم الرسمي، وطريقة المشاركة في مسابقة الحلم لدخول السحب القادم، كما نوفر أسماء الرابحين منذ بداية موسم الحلم 2021م، كما يمكنكم أيضاً الحصول على رقم مسابقة الحلم للاتصال للمشاركة الآن.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

فتح برنامج الحلم باب التسجيل في مسابقة الحلم 2021م اعتباراً من تاريخ السابع من شهر يناير للعام الميلادي الجاري، وتستمر المسابقة في استقبال طلبات الاشتراك على مدار العام ليكون موعد إغلاق التسجيل في تاريخ الحادي والثلاثون من شهر ديسمبر للعام الميلادي الجاري.

وتتيح المسابقة إمكانية الاشتراك بها لمن بلغ سن الثمانية عشر من عمره فأكثر، وفي حال كان الفائز بالجائز أقل من 18 عاماً “قاصراً”، فجب على الوصي به التوقيع على كافة الأوراق والمستندات المطلوبة واستلام قيمة الجائزة نيابةً عنه، ويتم الاشتراك في سحب الحلم القادم عن طريق التالي:

المشاركة في مسابقة الحلم عن طريق الرسائل النصية: على من يرغب في المشاركة في مسابقة الحلم 2021 أن يقوم بإرسال رسالة نصية تتضمن إحدى الكلمات الثلاث (حلم – dream – reve) على رقم الحلم المرادف لبلده، ثم الإجابة على السؤال التالي بشكل صحيح، وبذلك تكون قد شاركت في مسابقة الحلم 2021 ومؤهلاً للفوز في السحب القادم.

الاشتراك اليومي في مسابقة الحلم المتجدد تلقائياً: يتم الاشتراك في برنامج حلم المتجدد بشكل تلقائي عن طريق إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة (أنضم أو join) على الرقم المختصر الخاص بشركة المحمول التابع لها، وبمجرد إرسال الرسالة النصية القصيرة إلى الرقم المرادف لبلدك، ثم الإجابة على السؤال التالي بشكل صحيح، فبذلك تُعد مشاركاً مؤهلاً للفوز في كل سحوبات الحلم القادمة، ولكن يشترط توفر الرصيد الكافي للاشتراك اليومي المتجدد حتى يتم التجديد بنجاح.

رابط دخول موقع مسابقة الحلم الرسمي (mydream.mbc.net).

أسماء الفائزين في برنامج الحلم 2021

تم الإعلان عن ستة فائزين منذ بداية مسابقة الحلم موسم 2021، ويمكنكم التعرف على أسماء الفائزين في مسابقة الحلم حتى الآن من خلال التالي:

محمد اللباني من الإمارات فاز بمبلغ مسابقة الحلم 125.000$ بتاريخ 25 فبراير 2021م. محمد مقبول حسين من السعودية فاز بجائزة المستوى البرونزي 5.000$ بتاريخ 11 مارس 2021م. أمجد كوجان من السعودية فاز بجائزة المستوى الفضي 10.000$ بتاريخ 11 مارس 2021م. حميد أدهي من السعودية فاز بجائزة المستوى الذهبي 15.000$ بتاريخ 11 مارس 2021م. سيد سعد محمد من مصر فاز بجائزة المستوى البلاتيني 20.000$ بتاريخ 11 مارس 2021م. إبراهيم عبد الغني السيد من مصر فاز بجائزة المستوى الماسي 30.000$ بتاريخ 11 مارس 2021م.

ومن يرغب في الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 الآن يمكنه ذلك من خلال اتباع طريقة التسجيل في مسابقة الحلم الموضحة من خلال المقال، كما يمكنكم دخول موقع الحلم الرسمي من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال.