نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض اكسترا على الشاشات والأجهزة المنزلية ومفاجآت مذهلة بمناسبة رمضان في المقال التالي

تقدم عروض اكسترا هذا الشهر فرصة رائعة لجميع العملاء لاقتناء الشاشات والأجهزة المنزلية بأسعار مميزة، ويمكن لكل عميل الحصول على اشتراك مجاني في OSN عند شراء أي شاشة 40 بوصة أو أكبر، كما تمنح المجموعة بطاقة SPOKEYS مجاناً مع رصيد بقيمة 250 ريال لكل ألف ريال من مشتريات الأجهزة المنزلية وأجهزة المطبخ أيضاً، كما توفر اكسترا امكانية الدفع بعد العيد عند الشراء بالتقسيط مع تسهيل للتمويل، ولم تتوقف مفاجآت اكسترا عند هذا الحد بل يمكن الحصول على خصم بنسبة 20% عند الشراء من اكسترا على حجوزات الفنادق والطيران عن طريق موقع اجازة.كوم. أجدد عروض اكسترا على الشاشات والأجهزة المنزلية وفر 9600 ريال عند شراء شاشة أندرويد 85 بوصة بسعر 9999 ريال بدلاً من 19599 ريال، وفي حالة التقسيط تكون قيمة القسط الشهري 475 ريال على 36 شهر.

اشتري شاشة أندرويد 75 بوصة بسعر 7699 ريال بدلاً من 11999 ريال سعودي ووفر 4200 ريال، أما في حالة رغبتك في التقسيط يمكنك سداد قسط شهري بقيمة 373 ريال شهرياً لمدة 36 شهر.

شاشة إل جي 65 بوصة بسعر 3899 ريال بدلاً من 8799 ريال واحصل على توفير قدره 4900 ريال سعودي، ولمريدي التقسيط فإن قيمة القسط الشهري 187 ريال لمدة 36 شهر.

QLED TV تلفزيون سامسونج 75 بوصة، ذكي فائق الوضوح، ، خصم 41.61% احصل عليه مقابل 6999 ريال بدلاً من 11999 ريال سعودي واستمتع بتوفير 5000 ريال سعودي بالإضافة إلى هدية مجانية مع المنتج بقيمة 899 ريال.



احصل على خصم بنسبة 45.45% عند شراء تلفزيون سامسونج 75 بوصة ذكي فائق الوضوح بسعر 5999 ريال بدلاً من 10999 ريال ووفر 5000 ريال، العرض يشمل هدية بقيمة 899 ريال أيضاً.

حقيبة سفر باللون الأزرق بسعر 329 ريال بدلاً من 498 ريال بتوفير 169 ريال.

بلاك اند ديكر، مثقاب مع بطارية ليثيوم مدمجة 12 فولت مع 13 قطة مع الأكسسوارات، بسعر 269 ريال بدلاً من 186 ريال بتوفير 83 ريال.

ماكينة تنظيف بضغط الماء العالي 130 بار بسعر 369 ريال بدلاً من 666 ريال، وفر 297 ريال عند شراء المنتج مع مكانية التقسيط على 36 شهر ودفع 18 ريال سعودي شهرياً.

خزنة إلكترونية بسعر 199 ريال بدلاً من 285 ريال.

أبل ماك بوك آير 2020، 13 بوصة، 8 جيجا، 256 جيجا، بصمة، ذهبي 4899 ريال بالإضافة إلى هدية بقيمة 149 ريال.

أبل ماك بوك آير 2020، 13 بوصة، 8 جيجا، 512 جيجا، بصمة، فضي بسعر 6199 ريال مع هدية بقيمة 149 ريال.

كينوود عجانة شيف إكس إل 1200 وات، 6.7 لتر رصاصي، متاحة بسعر 1899 ريال بدلاً من 2949 ريال بنسبة خصم 35.6% مع هدية بقيمة 250 ريال.

متوفر الآن في اكسترا براون ملتي كويك 9، محضر طعام، 1100 واط، 2 لتر أسود اللون بسعر 729 ريال بدلاً من 949 ريال وخصم 23.18%.

مولينكس محضرة طعام، 800 واط 2.4 لتر، أبيض متوفر بسعر 199 ريال بدلاً من 399 ريال.

نينجا خلاط 1500 وات، 3 سرعات، أسود/ فضي بسعر 699 ريال بدلاً من 939 ريال سعودي.

كينوود، عجانة شيف سينس 1700 وات، رمادي مع خصم 16% ويمكنك شراء المنتج مقابل 4199 ريال بدلاً من 4999 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة أقوى عروض اكسترا على الشاشات والأجهزة المنزلية ومفاجآت مذهلة بمناسبة رمضان - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى عروض اكسترا على الشاشات والأجهزة المنزلية ومفاجآت مذهلة بمناسبة رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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