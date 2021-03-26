نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض من اكسترا على جميع المنتجات وتصل حتى 50% بجميع فروع المملكة العربية السعودية في المقال التالي
تهتم المنافذ التجارية ذات الماركات العالمية الشهيرة بالمملكة العربية السعودية بإصدار عروض قوية بإستمرار على جميع المنتجات التي يهتم بها كافة المواطنين سواء الأدوات المنزلية أو الأجهزة الكهربائية التي تعتبر كثيرة التداول في المملكة باستمرار بسبب سباق الإصدارات واهتمام جميع المواطنين بشراء الأجهزة الحديثة بإستمرار غير ذلك تقوم تلك المعارض بالكثير من العروض الأسبوعية على المواد الغذائية وفي الفترة الأخيرة أمتدت عروض اكسترا والذي تغمر فروع ماركت اكسترا في مختلف الأماكن على مستوى أنحاء المملكة وبسبب إرتفاع الحياة المادية والزيادة المرتفعة في أسعار المنتجات.
عروض اكسترا بالمملكة العربية السعودية
أصبح المواطنين ينتظرون فترات العروض بإستمرار خاصةً إذا كانت تلك العروض من منافذ ذو ثقة كبيرة مثل اكسترا عروض والتي تشتهر بالمصداقية وجودة المنتجات الأصلية وأيضا تتنافس على تقديم أقوى المنتجات بأقل سعر، ونقدم لكم اليوم أغلبية العروض للاستطلاع عليها من خلال هذا المقال المقدم لكم من موقعكم ثقفني.
أسعار المنتجات:
- تقدم اكسترا عروض بالمملكة سعر تليفزيون ماركة LG مقدار 77 بوصة بسعر 14999 ريال سعودي داخل العرض بدلاً من 38499 ريال سعودي.
- تقدم اكسترا عروض بالمملكة سعر تلفزيون ماركة LG مقدار 86 بوصة بسعر 8499 ريال سعودي داخل العرض بدلاً من 18499 ريال سعودي.
- تقدم اكسترا عروض بالمملكة سعر المقلاة الهوائية بدون زيت ماركة ديلونجي متوفر اللون الأبيض والأسود بسعر 1399 ريال سعودي داخل العرض بدلاً من 1899 ريال سعودي.
- تقدم اكسترا عروض بالمملكة سعر المقلاة الهوائية ماركة فيليبس بسعر 1029 ريال سعودي داخل العرض بدلاً من 1599 ريال سعودي.
- تقدم اكسترا عروض بالمملكة سعر المكيف البارد جنرال الكتريك حوالي 22000 وحدة بسعر 2499 ريال سعودي داخل العرض بدلاً من 3599 ريال سعودي.
- تقدم اكسترا عروض بالمملكة سعر الغسالة ماركة LG بسعة 8 كيلو متوفر اللون الأبيض فقط بسعر 4599 ريال سعودي داخل العرض بدلاً من 8249 ريال سعودي.
- تقدم اكسترا عروض بالمملكة سعر ثلاجة ماركة سامسونج 18 قدم بسعر 3299 ريال سعودي داخل العرض بدلاً من سعر 5799 ريال سعودي.
- تقدم اكسترا عروض بالمملكة سعر موبايل ماركت سامسونج A71 متوفر اللون الاسود بسعر 1299 ريال سعودي داخل العرض بدلاً من سعر 1749 ريال سعودي.
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