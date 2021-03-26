نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعاء ليلة نصف من شعبان بالقرآن والسنة النبوية وفضل صيام منتصف شهر شعبان 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعاء ليلة النصف من شعبان 1442 أكثر ما يريد المسلمين معرفته، وذلك من أجل الدعاء به في هذه الليلة المباركة، لما توارد عنها من فضائل وأنه يتم رفع أعمال العام كله بها، وستكون هذا العام بداية من مغرب يوم السبت الموافق 14 من الشهر الفضيل، إلي فجر منتصف شهر شعبان المبارك، والسبت يوافق 27 من مارس 2021، وفجر الأحد الموافق 28 من مارس 2021، سندرج إليكم الآن بعض من دعاء نصف من شعبان من أجل الدعاء به في هذه الليلة المباركة أدعية 15 شعبان 2021.

دعاء ليلة النصف من شعبان وفضل قيامها

أرفقنا لكم الآن مجموعة من أدعية يوم 15 من شهر شعبان المبارك، كما سنتعرف علي فضل الصيام بهذا اليوم المبارك، حيث كان هناك استحباب من قبل جمهور الفقهاء بشأن قيام هذه الليلة لما فيها من تعرض المسلم لرحمة رب العالمين ومغفرته تعالى، وقد نقل عن أحد الأئمة أن بعض الجماعات السلفية كانوا يقومون هذه الليلة، وفى المقابل، ذهب علماء المالكية والحنفية إلى كراهية قيام هذه الليلة في المساجد أو غيرها، معتبرين أن ذلك من البدع التي لم يقم بها الرسول الكريم ولم تأتى في الشريعة الإسلامية.

خلاصة القول، أن مجرد القيام في هذه الليلة الطيبة أمرا جائزا لا شيء فيه مع الالتزام بالاذكار المباحة والصلاة المتعارف الكيفية الخاصة بها للناس أجمعين، أما الاجتماع في هذه الليلة وتخصيصها بصلاة منفردة لها من حيث عدد الركعات والاذكار المرتبطة بها فهذا لا يجوز مطلقا لعدم وجود أية أحاديث نبوية شريفة تؤكد صحة ذلك، وسنرفق لكم الآن مجموعة من ادعيه النصف من شهر شعبان.

دعاء يوم 15 شعبان

جاء دعاء ليلة منتصف شعبان، في السنة والقرآن كثيراً من الأدعية المباركة التي يمكن الدعاء بها، ويمكنكم استخدامها ضمن أدعية ليلة نصف من شهر شعبان، ومن هذه الأدعية ما يلي:

«اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين وجار المستجيرين، وأمان الخائفين».

«اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فأمحو اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي وأفتار رزقي وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب».

«إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم ومالا نعلم وما أنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم».

«رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب».

«رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا»، كذلك قوله تعالي «ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا».

دعاء ليلة نصف من شعبان 2021

الدعاء المستحب ليلة نصف شهر شعبان كما ذكرنا لكم، ويمكنكم أن تدعوا بما تريدون في تلك الليلة، والإكثار من الفضائل بها، وسنتعرف الآن علي فضل تلك الليلة كما ورد في السنة، ومن أجمل أدعية ليلة النصف من شعبان ما يلي:

اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، يَا ذَا الطَّوْلِ وَالإِنْعَامِ. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَهْرَ اللَّاجِئينَ، وَجَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ، وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقَتَّرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ، فَامْحُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي وَحِرْمَانِي وَطَرْدِي وَإِقْتَارَ رِزْقِي، وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ، فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ: ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾، إِلهِي بِالتَّجَلِّي الْأَعْظَمِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ الْمُكَرَّمِ، الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَيُبْرَمُ، أَنْ تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ وَمَا أَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ. وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ”.

جاء في فضل النصف من شعبان 2021، كثيراً من الأحاديث، وغيرها من السنن والرواتب، وبعض ما جاء عنها نتعرف عليه الآن، وأهمه هو صيام ذلك اليوم وقيامه كما ذكرنا لكم مع دعاء ليلة النصف من شعبان المرفقة إليكم.