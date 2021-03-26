انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرف على الفرق بين أنواع الأسلاك الكهربائية لتجنب الحريق المنزلي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كان لابد لتجنب مخاطر الحريق المنزلي التعرف على نوع والتميز الوني بين الأسلاك الكهربائية التي تحتاج إلى توضيح من المتخصصين، وفي هذا الشأن يقول المهندس وائل الذباب مدير المواصفات الكهربائية والإلكترونية في الهيئة السعودية لمواصفات والمقاييس والجودة.

حيث قال أنه من الأشياء الضرورية والأساسية التي لابد أن يعرفها من يعمل في مجال الكهرباء نوع السلك والون المميز لتفريق بين كل سلك وآخر فمثلا الأسود والبني والرمادي تمثل الأسلاك التي تمر بها الكهرباء. في حين يمثل اللونين الأصفر والأخضر الأسلاك الأرضية.

كما وضح الذباب في برنامج الراصد الذي يذاع على القناة الإخبارية السعودية من الأحد إلى الخميس مساءً في الساعة 7.5 وهو برنامج اجتماعي يناقش قضايا اجتماعيه يهتم بها المجتمع السعودي خطورة تغطية المدفأة الكهربائية قائلاً إن تغطية المدفأة الكهربائية بالكيس البلاستيك أو وضع الخبز عليها يعكس الحرارة بداخلها، ويتسبب في تضرر الأجزاء الداخلية، واحتمالية حدوث التماس كهرباء.

وحذر أيضًا الذباب من استخدام المدفأة في غرفة صغيرة مغلق بابها لتجنب الاختناق لذلك من الأفضل وضع المدفأة في غرفة واسعة جيدة التهوية .

وقدم المهندس وائل النصح للمستهلكين قبل شراء أي جهاز فلابد من الاطلاع على علامة الحماية الدولية المدونة على كرتونة الجهاز.

وأشار إلى توضيح ما ذا يعني الرموز التالية ip68 حيث قال أن الرمز ip هو اختصار inter national protection، وتعني نظام الحماية الدولية فإذا وجد رقم بجانب ip يكون ذو أهمية حيث يكون باستطاعة المستهلك التعرف على خصائص الحماية المزود بها الهاتف، مضيفا غالبا ما يكون بجانب ip رقمين اثنين فمثلا من الأرقام المشهورة ip68 فالرقم 6 الموجود على اليسار يكون معيار لتحمل الهاتف الأتربة ويتروح بين الأرقام من 0 إلى 6، كما يمثل الرقم 8 درجة الحماية من الماء والرطوبة الذي يتراوح الأرقام من 0 إلى 8، معطيا مثال على ذلك الجوال أو الهاتف الذكي.

وأعرب عن أمله أن يتأكد الرغب في الشراء من سلامة المنتج واعتماده من هيئة المواصفات والمقاييس والجودة ضمانية الحماية من الأضرار، مبينا أن توافر علامة الجودة على المنتج يضمن للمستهلك أن المنتج تم اختباره بتطابق مواصفاته حسب هيئة المواصفات، بالإضافة إلى أن المصنع تم التدقيق عليه وليس ذلك فقط بل على النظام الإداري داخل المصنع.

وفي النهاية شدد المهندس الكهربائي وائل الذباب على المستهلك ضرورة الإبلاغ عن المنتجات المخالفة للمعاير الذي وضعتها الهيئة لحماية المستهلك .