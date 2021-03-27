شوف عروض بنده الأسبوعية أقوى عروض السعودية اليوم ولمدة 4 أيام

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عروض بنده الأسبوعية في السعودية، سلسلة أسواق بنده في المملكة العربية السعودية من أكثر الأسواق شهرة بين العملاء، كما أن أسواق بنده هي أسواق متخصصة في بيع كل المنتجات الغذائية التي يبحث عنها العملاء بالإضافة إلى بيع سلع وأدوات منزلية ومنتجات عناية شخصية مختلفة، لذلك بالنسبة للعملاء فأسواق بنده تعتبر المكان الذي يجد فيه العملاء كل احتياجاتهم ومستلزماتهم. عروض بنده الأسبوعية خصومات بنده بلغ سعر كيلو سلمون كامل نرويجي صغير ثلث كيلو 45 ريال سعودي بدلاً من سعر 60 ريال سعودي.

تخفيضات بنده بلغ سعر علبة ورق قصدير سانيتا كلوب 17 ريال سعودي بدلاً من سعر 19 ريال سعودي.

تنزيلات بنده بلغ سعر كيلو فلفل أسود مطحون 35 ريال سعودي بدلاً من سعر 45 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم بلغ سعر صينية مدورة جرانيت غير لاصقة مستر كوك 70 ريال سعودي بدلاً من سعر 75 ريال سعودي.

بلغ سعر علبة عصير شراب مجفف تانج اثنان كيلو 40 ريال سعودي بدلاً من سعر 43 ريال سعودي.

بلغ سعر علبتين طحين فاخر كويتي 10 كيلو 60 ريال سعودي بدلاً من سعر 87 ريال سعودي.

بلغ سعر خبز بالحليب ممتاز سويتز 700 جرام 4 ريال سعودي بدلاً من سعر 7 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم تنزيلات بنده على المنتجات الغذائية: عروض بنده الأسبوعية بلغ سعر علبة شبيهة قشطة نادك 170 جم 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 22 ريال سعودي.

بلغ سعر علبة شبيهة قشطة نادك 170 جم 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 22 ريال سعودي. خصومات بنده اليوم بلغ سعر علبة بريزيدن جبنة قابلة للدهن 500 جم 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 13 ريال سعودي.

تنزيلات بنده بلغ سعر علبة بريزيدن لبنة 550 جم 14 ريال سعودي بدلاً من سعر 22 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية أقوى عروض السعودية اليوم ولمدة 4 أيام - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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