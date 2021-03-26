لقد أصبحت وسائل وطرق الدفع لدى المتاجر العالمية والمحلية عبر الانترنت هي من أهم العوامل التي يهتم بها المستهلك والتي بناءا عليها يحدد اختياره. ومن المعروف لدى أغلب المستهلكين ان احد افضل وسائل الدفع المحببة لديهم هي الدفع عند الاستلام. وبحكم اختصاص موقعنا عن علي اكسبرس فسوف نجيب على السؤال المتكرر دوما هل يدعم علي اكسبرس اكسسوارات الدفع عند الاستلام وكيف نستفيد من هذه الميزة إن وجدت.

هل يدعم موقع علي اكسبرس الدفع عند الاستلام ؟

علي اكسبرس اكسسوارات الدفع عند الاستلام، يعتبر على اكسبرس من المواقع الإلكترونية المتميزة، وهو موقع صيني متخصص بمجال التجارة الإلكترونية وتابع لموقع على بابا المشهور عالميًا، ويعد من المواقع المتميزة والتي مصممة برقي كما أنه من المواقع الممتعة أثناء التسوق ومريح اثناء الاستخدام، فيمكنك من خلاله الاستمتاع بأفضل تجربة تسوق على الإطلاق.

موقع علي اكسبرس عملاق التجارة الصينية يطلق قريباً خدمة الدفع عند الإستلام وبحسب علي اكسبرس فأن خدمة الدفع عند الاستلام ستكون متوفرة في السعودية يوم 21مارس2019 والخدمة الرائعة هذه ستكون متاحة للمدن التالية وهي فترة تجريبية حتى تشمل كل مدن ومناطق المملكة في السابق كان هناك تخوف من شراء منتجات وعدم وصولها وبالاضافة إلى عدم خبرة البعض بالشراء من خلال البطاقة الائتمانية او مسبقة الدفع وتأتي خدمة الدفع عند الاستلام تسهيلاً للعملاء لهذا بعض المواقع اشتهرت بشكل كبير كـ جولي شيك ، شي إن وغيرها من خلال استهداف عملاء يفضلون خدمة الدفع عند الاستلام..

الآن بعد تفعيل علي اكسبرس لهذه الخدمة ستكون لها مردود ايجابي ويصبح التسوق من خلال علي اكسبرس سهلاً عكس ما كان في السابق.

الخدمة قد تقضي شيئاَ فشيئاً على مشاريع الوساطة الالكترونية خصوصاً من يشتري من اكسبرس.

علي اكسبرس يستهدف السوق السعودي بشكل اكثر تركيز في آخر سنتين ومن ضمن الخدمات التي قام بتفعيلها ولاقت قبول حسن هي خدمة ” علي اكسبرس دايركت ” وبهذا سهلت على المتسوقين شراء المنتجات وتجميعها وشحنها في كرتون واحد.

نفس الأمر الآن خدمة الدفع عند الاستلام سيكون لها تأثير كبير وايجابي.

علي اكسبرس اكسسوارات

على اكسبرس اكسسوارات يعد من أكبر اقسام على اكسبرس، ويقدم هذا القسم اكسسوارات متعددة الأنواع والأشكال من اكسسوارات خاصة بجمال المراة، واكسسوارات متعددة الألوان للجوالات من كافرات للجوالات وجميع أنواع الشاحن، كما يقدم اكسسوارات لجميع أنواع السيارات، وكافة الإكسسوارات الأخرى، كما يقدم الموقع كل هذه الإكسسوارات بأسعار تنافسية مقارنة بغيره من المواقع الإلكترونية الأخرى.

علي اكسبرس اكسسوارات بالعربي

على اكسبرس اكسسوارات بالعربي موقع حصري يمكنك الاستفادة من كافة عروضه وكوبونات الخصم به من خلال على اكسبرس السعودية، حيث يقدم كود خصم 2020 المتميز والذي يشمل تخفيضات على جميع منتجات على اكسبرس من اكسسوارات للفساتين والساعات والجوالات والسيارات والعديد من الاكسسوارات الأخرى، وتبلغ قيمة التخفيضات المقدمة من قبل على اكسبرس اكسسوارات بالعربي 60% ويمكنك الاستفادة بكافة التخفيضات والعروض من خلال زيارة موقع على اكسبرس من خلال جهازك الخاص أو من خلال تنزيل التطبيق على جوالك.

طريقة الطلب من علي اكبريس

قم بالذهاب اولاً على موقع على اكسبرس الرسمي، ثم قم بالضغط على أيقونة join.

قم باختيار اللغة من أعلى صفحة الموقع على الجهة اليمنى بالضغط على select language.

يمكنك العثور على المنتج المطلوب من خلال خانة البحث وبعد العثور عليه يمكنك التعرف على تفاصيل المنتج ومشاهدة التقييمات.

ستجد في منتصف الصفحة مربع يوجد به كلمة bulk price، وبمجرد الضغط على هذه الايقونة سيتم عرض المنتج بسعر الجملة.

كما يمكنك موقع على اكسبرس من اختيار طريقة الشحن المناسبة لك.

كما يمكنك التعرف على خيارات الدفع المختلفة بمجرد النزول لأسفل الصفحة، وذلك لاختيار الطريقة التي تناسبك.

وبعد تأكدك من شراء المنتج، يمكنك اتباع خطوات الشراء من خلال الضغط على Buy It Now لإضافة المنتج داخل عربة التسوق ثم البدء باختيار طريقة الدفع.

يمكنك الأن تأكيد عملية الشراء، ويمكنك تغيير العنوان بأي وقت ومن خلال الضغط على فيديكس سيظهر لك تكاليف شحن المنتج، ثم الضغط على place order لاستكمال عملية الدفع.

كيف يمكن تفعيل خدمة الدفع عند الاستلام في علي اكسبرس؟

الخطوة 1

عليكم البحث على المنتجات المؤهلة لخدمة الدفع عند الإستلام و وهي تحث عنوان شحن AliExpress Direct . حيث لا يمكنم الإستفادة من هده الخدمة إلا مع المنتجات التي تستوفي شروط الشحن عبر AliExpress Direct وهناك شرط أخر هو أنه يجب ان تكون قيمة الطلبية من 97.54 الى 975.35 ريال سعودي .

الخطوة 2

إضافة المنتجات التي ترغبون في شرائها إلى سلة أو عربة التسوق. ويمكن إضافة السلع من متاجر مختلفة!

الخطوة 3

اختر طريقة الدفع عند الاستلام أدخل الرمز المكون من 6 أرقام المرسل إلى رقم هاتفك . يجب ان تكون كل الأصناف مجمعة في طلبٍ واحد حتى يمكنكم من الإستفادة من خدمة الشحن المجاني من AliExpress Direct !يمكنك الحصول على خدمة الشحن المجاني من AliExpress Direct مع الطلبات التي تزيد قيمتها على US $90 في السعودية .

الخطوة 4

عليكم في هده المرحلة تأكيد الطلب , وسوف يتم إرسال إشعار عند طريق رسالة نصية عندما يكون طلبكم جاهزًا لشحنه . كل ماعليكم افتحوا تطبيق علي إكسبريس و قوموا بتأكيد تفاصيل طلبكم رقم هاتف والعنوان والمنتج والسعر . وفي حالة عدم القيام بهده العملية سيتم إلغاء الطلب .

الخطوة 5

في هده الخطوة تتم عملية الاستلام والدفع , حيث تتصل بكم الشركة الشحن لتأكيد موعد الاستلام . وغالبا ما سيتم استلام الطرد في ظرف يومين من تحديد وقت الاستلام , لهدا يُرجى الحضور في العنوان المحدد و إحضار المبلغ النقدي خلال وقت الاستلام المحدد من طرف شركة النقل .

ماهي فائدة خدمة الدفع عند الإستلام في علي إكسبريس ؟

تتمثل فائدة الدفع عند الإستلام كأحد وسائل الدفع التي عليها إقبال كبير في الحد من مشاكل شراء منتجات وعدم التوصل بها وبالاضافة إلى قلة الخبرة لدى بعض الناس في إستعمال البطائق الائتمانیة او مسبقة الدفع , لهدا لقيت وسيلة الدفع عند الإستلام إقبالا كبيرا لدى العيد من المتاجر في منطقة الشرق الأوسط مثل جولي شیك ، شي إن و نمشي .

ماهي شروط تفعيل الدفع عند الإستلام في علي إكسبريس ؟