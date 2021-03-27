شوف عروض جرير الأسبوعية على الجوال والشاشات تصل ل 70%

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عروض جرير الأسبوعية في السعودية سلسلة مكتبات جرير في المملكة العربية السعودية هي فروع متخصصة في بيع كل مستلزمات الدراسة وكل الأدوات المدرسية والمكتبية أيضاً، بالإضافة إلى قيامها ببيع جميع الأجهزة الإلكترونية المختلفة التي تسهل على الطلاب عملية الدراسة والبحث عن المعلومات، وتقوم جرير أيضاً بعمل مجموعة عروض كبيرة ومختلفة لعملائها بشكل مستمر. عروض جرير الأسبوعية خصومات جرير بلغ سعر كتاب الخطط اللونية في التصميم الداخلي وسيكولوجية اللون 175 ريال سعودي بدلاً من سعر 210 ريال سعودي.

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