نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا السعودية في رمضان على التلفزيونيات ل 70%extra.com في المقال التالي
عروض اكسترا الأسبوعية قد انتشرا اكستر السعودية في الفترة الأخيرة بدرجة كبيرة، وكان ذلك بسبب العروض المميزة التي يقدمها، ويبحث عن هذه العروض الكثير من الناس، واكسترا السعودية يقدم الكثير من العروض المتميزة في العديد من الأشياء مثل الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وخاصة عن أقتراب رمضان يقدم الكثير من العروض التي يبحث عنها الجميع، وفيما يلي سوف أذكر الكثير من العروض المتميزة التي يقدمها اكسترا السعودية بشيء من التفصيل حتى يعلمها الكثير من الناس.
عروض اكسترا
عروض رمضان اكسترا السعودية على التلفزيونيات، هناك العديد من العروض التي يقدمها اكسترا السعودية بسبب قدوم شهر الخير والبركات رمضان، وتكون هذه العروض مذهلة ومميزة ويبحث عنها الكثير من الناس، وهذه العروض كما يلي:
- خصومات اكسترا تليفزيون سامسونج شاشة 65 بوصة وذو جودة عالية وفائق الوضوح بسعر 3299 ريال سعودي.
- تنزيلات اكسترا تليفزيون 55 بوصة كلاس برو يعمل بنظام تشغيل أندرويد وذلك بسعر 1649 ريال سعودي بعد عملية الخصم.
- عروض اكسترا اليوم تلفزيون 65 بوصة من النوع إل جي بسعر خيالي 3799 ريال سعودي.
عروض رمضان لأكسترا السعودية على محضرات القهوة
من العروض و خصومات اكسترا السعودية أيضًا هي العروض على محضرات القهوة، وتكون هذه العروض بمناسبة حلول شهر الخير وتكون العروض بأسعار خيالية في متناول يد الجميع، وتتمثل هذه العروض فيما يلي:
- عروض اكسترا اليوم ماكينة تحضير القهوة تسمى ديلونجي وتقوم بتحضير القهوة بكل أنواعها سواء لاتيه أو إسبريسو أو كابتشينو، يبلغ سعرها 949 ريال سعودي.
- تخفيضات اكسترا ديلونجي سيشياليسا ماكينة تعمل على تحضير القهوة بكل أنواعها أيضًا يبلغ سعرها 3999 ريال سعودي.
- خصومات اكسترا فيليبس ماكينة لعمل القهوة يبلغ سعرها حوالي 769 ريال سعودي.
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