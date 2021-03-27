شوف عروض بنده رمضان 2021 عروض نصف الثمن لأربع أيام فقط

عروض بنده رمضان 2021 الآن ولفترة محدودة العروض الجديدة التي تبدأ من الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442 هجريا وحتى يوم الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442 هجريا، والتي تحوى على الكثير من الخصومات الكبيرة بمناسبة قرب حلول رمضان الكريم أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، وتحوي العروض الكثير من الأشياء سواء خصومات على المنتجات الغذائية المختلفة من اللحوم والدواجن والأسماك أيضا وأيضا العروض على العديد من الأجهزة المنزلية المتنوعة التي يهتم بها الكثيرون الآن بالإضافة إلى منتجات الأطفال المختلفة التي لا يخلوا منها أي منزل سواء أدوات العناية بالطفل أو ألعاب الأطفال وغيرها من المنتجات، أيضا العروض الخاصة لمدة 4 أيام فقط والتي تبدأ من اليوم الجمعة 13 شعبان وتنتهى الاثنين 16 شعبان 1442 هجريا.

عروض بنده نصف الثمن

عروض نصف الثمن من هايبر بنده لمدة 4 أيام فقط أو حتى نفاذ الكمية تتوفر الآن على جميع القلايات الهوائية التي تعمل على الطبخ والقلي بشكل صحي وسليم ، وتوفر بنده الآن العديد من الأنواع المختلفة من القلايات الهوائية من أجود الماركات المختلفة المتواجدة داخل الهايبر والتي ذات جودة عالية وبنصف السعر الآن فقط ولفترة محدودة لمدة أربعة أيام أو حتى نفاذ الكمية.

عروض بنده رمضان 2021

عروض رمضان من هايبر بنده 2021 تتضمن الكثير من المنتجات بأسعار وتخفيضات كبيرة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم تحت شعار برمضان نهنيك وبأسعارنا نرضيك لتبدأ العروض من الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442 هجريا وحتى يوم الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442 هجريا، وتتضمن عروض الأسبوع الرابع الكثير من المنتجات الغذائية المختلفة التي يهتم بها الكثيرون على الدوام ومنها:

أرز بسمتي أبوكأس 10 كيلو بسعر 54.95 ريال سعودي

حليب مجفف كامل الدسم المراعي 2000جرام +500جرام بسعر 41.95 ريال سعودي

معجون طماطم السعودية 2+1 بسعر 24.95 ريال سعودي

2حبة دجاج دو بسعر 23.95 ريال سعودي

كرتونة دجاج دو بسعر 94.95 ريال سعودي

شراب مجفف تانج 2كيلو بسعر 39.95 ريال سعودي

2 زيت دره عافيه لتر ونصف + 2 نصف ليتر مجانا بسعر 37.95 ريال سعودي

جوز بالقشر بسعر 23.95 ريال سعودي

فول سوداني محمص أو ني بالقشر بسعر 11.95 ريال سعودي

طع عجل بالعظم بسعر 37.95 ريال سعودي

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