نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق المزرعة السعودية حتى 30 مارس 2021 في شهر الجود عروضنا مالها حدود في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أسواق المزرعة السعودية , أو الشركة السعودية للتسويق تعتبر من الشركات السعودية المساهمة في مجال التجارة ببيع التجزئة، حيث نشأت الشركة عام ١٩٧٨ بعدما قامت بافتتاح الفرع الأول الخاص بها الموجودة بمدينة الدمام، حيث يوجد لدى الشركة حوالي 85 فرع من المتاجر الكبرى بالناحية الشرقية، الغربية، أيضاً الوسطى، والجنوبية بالمملكة العربية السعودية، وهذا بجانب وجود حوالي 17 ميني ماركت التي تقوم بخدمة المجمعات السكنية الضخمة.

عروض أسواق المزرعة السعودية

تضم أسواق المزرعة مجموعة كبيرة من المنتجات والأقسام، بالإضافة إلى الأصناف المتنوعة والمختلفة قد يصل عددها نحو 60.000 صنف متنوع من المنتجات الطازجة.

تضم أسواق المزرعة الأقسام الاستهلاكية المتنوعة، بالإضافة إلى الأدوات المنزلية، وكل هذا بجانب الأقسام المستوردة من مختلف أنحاء العالم والقارات كقارة آسيا وإفريقيا، بالإضافة إلى قارة أمريكا الشمالية والجنوبية، وكل هذه الأمور تساعد على تلبية وتوفير جميع الاحتياجات والمتطلبات للمتسوقين.

ومن الجدير بالذكر أن السوق يتبني شعار قمة التوفير، لأنهم يرغبون دائماً في تقديم وتوفير أجود الخدمات وأفضلها مقابل سعر رخيص جداً وفي متناول الجميع، كما أنها تقوم بتقديم عروض رمضان 2021

والآن سنعرض صور عروض أسواق المزرعة السعودية حتى 30 مارس 2021 تحت شعار في شهر الجود عروضنا مالها حدود:-

رؤية الشركة

تتبنى الشركة رؤية خاصة بها وهي؛ أنها دائماً ترغب في الوصول إلى القمة بمجال التجارة بالتجزئة، وهذا الأمر يتم عن طريق إسعاد العملاء، وحتى تكون هي الاختيار الأول بالنسبة لهم.

رسالة الشركة

ترغب الشركة دائماً في تحقيق أعلى درجة من الوفاء والمصداقية تجاه العملاء، وهذا عن طريق المنتجات التي تقوم المزرعة بطرحها عليهم بالعلاوة إلى أنها تضمن للعميل حقه في الحصول على الخدمات، بالإضافة إلى إمداده بجميع المتطلبات والاحتياجات، وكسب ثقته.