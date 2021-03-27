نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف آخر عروض العثيم الأسبوعية تبهر الزبائن القادمين لفروعه بمناسبة شهر رمضان الكريم في المقال التالي

عمر شويل - جدة آخر عروض العثيم الأسبوعية تبهر الزبائن القادمين لفروعه بمناسبة شهر رمضان الكريم نقدمها لكم من خلال موقعنا لحظة بلحظة، حيث أن آخر تحديثات العروض الأسبوعية المقدمة من أسواق العثيم للمواطنين في المملكة العربية السعودية أبهرت كثيرين، ومن المعروف أن أسواق العثيم تقدم عروضاً مميزة وتخفيضات بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم دعماً للمواطنين لشراء مستلزمات البيت بأسعار مخفضة.

آخر عروض العثيم الأسبوعية تبهر الزبائن

تقدم أسواق العثيم عروض مميزة في الفترة ما قبل شهر رمضان لتوفر الوقت الكافي للجميع لشراء الاحتياجات المختلفة، ويقدم العثيم منتجات الغذاء من لحوم ودواجن وخضروات وسلع تموينية ومنتجات العناية الشخصية ومنتجات الأطفال من العديد من الماركات المختلفة الشهيرة ليرضي جميع الأذواق، ويتوافر لدى أسواق العثيم التنوع الشديد في الأسعار لتناسب فئات المجتمع جميعاً ويستطيع المواطنون من جميع المستويات شراء حاجاتهم الضرورية بأفضل سعر.

وتعتبر أسواق العثيم من أكبر الأسواق التجارية داخل وخارج المملكة السعودية ولها أكثر من فرع ويتوافد عليها المواطنون بشكل يومي مما جعل إدارة الأسواق تقدم عروضاً يومية خاصة يعلن عنها داخل الفرع بشكل يومي ليستفيد منها الحاضرين.

مجلة عروض العثيم السعودية

أسعار عروض أسواق العثيم الأسبوعية

وتشمل مجلة العروض الأسبوعية العديد من الأسعار المختلفة للهواتف المحمولة وبعض الأدوات المنزلية واللوازم الرمضانية من التمر والمكسرات وغيرها من أكثر من ماركة مثل:

عبوة تمر النخيل رطب بسعر 12.95 ريال سعودي للكيلو.

تمر صفاوي المدينة بسعر 21.50 ريال سعودي للكيلو.

عبوة تمر تمارا رطب بسعر 6.95 ريال سعودي للنصف كيلو.

ويتوافر لدى أسواق العثيم أنواع اللحوم الممتازة والدواجن بأسعار تناسب الجميع أيضاً:

كيلو اللحم البلدي بالعظم بسعر 35.95 ريال سعودي.

كيلو لحم العجل الباكستاني بسعر 26.95 ريال سعودي.

أفخاذ دجاج ميرة بسعر 12.95 ريال سعودي للكيلو.

صدور دجاج الفروج الذهبي بسعر 15.75 ريال سعودي ل 450 جرام.

بالإضافة لتشكيلة كبيرة من اللحم المفروم واللحم الضأن والفراخ الكاملة المتبلة للكبسة أو الشوي، وبذلك قدمنا لكم آخر عروض العثيم الأسبوعية التي أبهرت الزبائن القادمين لفروعه بمناسبة شهر رمضان الكريم.

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