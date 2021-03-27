شوف عروض اكسترا السعودية حتى 14 أبريل 2021 تحت شعار حياكم رمضان جاكم

عروض اكسترا السعودية , تأسست معارض اكسترا السعودية عام 2002، وهذا عن طريق الشركة المتحدة للإلكترونيات التي تعمل على إمداد العملاء بتجربة تسوق لا مثيل لها وفريدة من نوعها وشاملة ومتكاملة، حيث يقوم الموقع بعرض وتقديم جميع المنتجات التي تعمل على تقديم دعم متكامل عن الخدمة ما بعد البيع، بالإضافة إلى تقديمها خدمة المجاني حتى البيت، كما أنها تتولى مهمة تركيب المكيفات بالمنزل، ويوجد لديها خدمة صيانة لأجهزة الكمبيوتر والتي قد يتم الاعتماد عليها في مختلف الأوقات.

عروض اكسترا السعودية

يتبنى الموقع مجموعة من المبادئ التي تضعها في اعتبارها، وهي كالتالي:

يضع الموقع العميل في أولوياته.

يعمل على تشجيع العملاء للتواصل بمصداقية.

يتفهم الموقع جيداً مدى المسئولية الواقعة عليه، بالإضافة إلى تفهمه لكامل الالتزامات والوعود التي يعطيها للعميل.

يرغب في إحداث طفرة مختلفة ومتميزة في البيئة.

أما عن عروض اكسترا السعودية والتي سوف تستمر حتى 14 أبريل 2021 تحت شعار حياكم رمضان جاكم فهي كالتالي:-

قيم eXtra Stores

هناك مجموعة من القيم التي يتبناها الموقع، وإليكم أهمها كالتالي:

استقامة الأفراد القائمة على الموقع، حيث أنهم يكافحون بشدة، حتى يتمكنوا من تحقيق العدل والالتزام في إطار المعايير التي تحكمها الأخلاق.

يتولى أصحاب الموقع المسئولية الكاملة تجاه القرارات التي يقوموا بإصدارها.

يعمل الأشخاص في الموقع في فريق عمل في حالة يسودها التعاون، حتى يتمكنوا من الوصول إلى أهدافهم.

أقسام الموقع

يوجد بالموقع أقسام متنوعة، وكل قسم يندرج تحته أنواع متنوعة، وإليكم أهمها كالتالي: