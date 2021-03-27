نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا السعودية حتى 14 أبريل 2021 تحت شعار حياكم رمضان جاكم في المقال التالي
عروض اكسترا السعودية , تأسست معارض اكسترا السعودية عام 2002، وهذا عن طريق الشركة المتحدة للإلكترونيات التي تعمل على إمداد العملاء بتجربة تسوق لا مثيل لها وفريدة من نوعها وشاملة ومتكاملة، حيث يقوم الموقع بعرض وتقديم جميع المنتجات التي تعمل على تقديم دعم متكامل عن الخدمة ما بعد البيع، بالإضافة إلى تقديمها خدمة المجاني حتى البيت، كما أنها تتولى مهمة تركيب المكيفات بالمنزل، ويوجد لديها خدمة صيانة لأجهزة الكمبيوتر والتي قد يتم الاعتماد عليها في مختلف الأوقات.
عروض اكسترا السعودية
يتبنى الموقع مجموعة من المبادئ التي تضعها في اعتبارها، وهي كالتالي:
- يضع الموقع العميل في أولوياته.
- يعمل على تشجيع العملاء للتواصل بمصداقية.
- يتفهم الموقع جيداً مدى المسئولية الواقعة عليه، بالإضافة إلى تفهمه لكامل الالتزامات والوعود التي يعطيها للعميل.
- يرغب في إحداث طفرة مختلفة ومتميزة في البيئة.
أما عن عروض اكسترا السعودية والتي سوف تستمر حتى 14 أبريل 2021 تحت شعار حياكم رمضان جاكم فهي كالتالي:-
قيم eXtra Stores
هناك مجموعة من القيم التي يتبناها الموقع، وإليكم أهمها كالتالي:
- استقامة الأفراد القائمة على الموقع، حيث أنهم يكافحون بشدة، حتى يتمكنوا من تحقيق العدل والالتزام في إطار المعايير التي تحكمها الأخلاق.
- يتولى أصحاب الموقع المسئولية الكاملة تجاه القرارات التي يقوموا بإصدارها.
- يعمل الأشخاص في الموقع في فريق عمل في حالة يسودها التعاون، حتى يتمكنوا من الوصول إلى أهدافهم.
أقسام الموقع
يوجد بالموقع أقسام متنوعة، وكل قسم يندرج تحته أنواع متنوعة، وإليكم أهمها كالتالي:
- قسم خاص بالجوالات والأجهزة اللوحية.
- بالإضافة لقسم خاص بأجهزة الكمبيوتر.
- قسم خاص بالتلفزيونات وأجهز الترفيه.
- بالعلاوة إلى قسم خاص بالعناية الشخصية، وأيضاً مستحضرات التجميل.
- كما يوجد خصم خاص بألعاب الفيديو.
- يضم الموقع أيضاً قسم معد خصيصاً لمستلزمات المنزل.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض اكسترا السعودية حتى 14 أبريل 2021 تحت شعار حياكم رمضان جاكم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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