مكون سحري قادر على تنظيف البوتجاز وموجود في كل مطبخ

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عمر شويل - جدة تنظيف البوتجاز والفرن من الأشياء التي ترهق كل ربة منزل وذلك بسبب وجود الدهون المتراكمة والأوساخ من عليه، ولذلك تهتم ربة المنزل بتنظيفه باستمرار حتى يصبح نظيف ولا ينقل أي ميكروبات أو تتأذي صحة العائلة، فتبحث كل ربة منزل على منتج أو وصفات ومكونات طبيعية لكي تساعدها في تنظيف البوتجاز والفرن.

مكون سحري لتنظيف البوتجاز والفرن

من أكثر الأماكن التي تحتاج إلى مجهود أثناء التنظيف هو المطبخ وخصوصًا البوتجاز والفرن، ولذلك سوف نقدم مكون سحري للمساعدة في تنظيف البوتجاز والفرن.

ملح الليمون وبيكربونات الصوديوم

يعتبر ملح الليمون مكون سحري وموجود بشكل أساسي في كل منزل، فملح الليمون قادر على إزالة الدهون الموجودة على البوتجاز والفرن بكل سهولة.

طريقة استعماله:

يتم خلط كلاً من ملعقة كبيرة من ملح الليمون مع ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم مع 2 ملعقة كبيرة من الخل، ثم يتم نقع عيون البوتجاز لوقت طويل في هذا الخليط، وأيضًا تغمس قطعة قماش في الخليط ويمسح بها البوتجاز وتترك لفترة ثم يغسل من الخليط.

الكركدية

يعتبر الكركدية من أقوى المكونات القادرة على تنظيف البوتجاز والفرن إذا أضاف لها كمية من الخل.

طريقة استعماله:

يتم فك كلا من عيون البوتجاز والحديد، ويضاف في وعاء عميق مقدار من المياه الساخنة والخل والكركدية، ويتم نقع ملحقات البوتجاز كالحديد والعيون في الخليط لمدة ساعة على الأقل، وبعد مرور الوقت يتم فرك الأوساخ والدهون بقطعة من سلك الألومنيوم للتخلص منها، ثم يتم إخراجه وغسله بالمياه وسائل غسيل الأطباق وذلك للتأكد من إزالة جميع الأوساخ.

بيكربونات صوديوم وليمون

يعتبر هذا المكون من أفضل المكونات والتي من الممكن استعمالها بشكل يومي للتخلص من الدهون الموجودة على البوتجاز.

طريقة استعماله:

يتم خلط كلا من عصير ليمونة مع 2 ملعقة بيكربونات صوديوم مع كوب مياه

من الممكن وضع الخليط زجاجة رش وعند الانتهاء من استخدام البوتجاز يتم رش الخليط وتركه لمدة ربع ساعة.

ثم يتم مسح البوتجاز بقطعة قماش نظيفة وسوف تلاحظين الفرق.

وفي النهاية يعتبر البوتجاز والفرن هما واجهة المطبخ، فوجود الدهون والأوساخ المتراكمة عليه قد يشوه المنظر الجمالي له، لذا يجب تطبيق هذه الوصفات بشكل يومي وأسبوعي للحصول على بوتجاز نظيف ولامع.