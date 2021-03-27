شوف عروض بنده السعودية الرمضانية 2021 وخصومات تصل إلى 50٪

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عروض بنده السعودية الرمضانية 2021 وخصومات تصل إلى 50٪، تكثر التساؤلات من قبل عملاء هايبر بنده السعودي عن أجدد العروض والتخفيضات المُقدمة من هايبر بنده بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، ولا خلاف على أن العروض التي يقدمها هايبر بنده يلزم كل بيت سعودي من احتياجات منزلية وأدوات تنظيف ومستحضرات تجميل ومواد غذائية من لحوم وفاكهة وخضروات ولم تخلو العروض من الأجهزة الكهربائية والجولات والهواتف الذكية وغيرها. أقوى عروض بنده الرمضانية على اللحوم عرض الكيلو من كتف عجل بدون عظم بسعر 47.95 ريال سعودي

سعر الكيلو من قطع العجل بالعظم 37.95 ريال سعودي

عرض الكيلو من لحم مفروم برازيلي/كولومبي بسعر 26.95 ريال سعودي

سعر الكيلو من روستو برازيلي/كولومبي 32.95 ريال سعودي

سعر الكيلو من موزة غنم بالعظم إسترالي 39.95 ريال سعودي

سعر الكيلو من برجر بقرى برازيلي 28.95 ريال سعودي

سعر الكيلو من كفتة بقرى برازيلي بسعر 26.95 ريال سعودي

سعر الكيلو من نقائق بقرى برازيلي 27.95 ريال سعودي. أقوى عروض الدواجن من بنده هايبر عرض 500 جرام من صدور فراخ فيليه بسعر 15.95 ريال سعودي

عرض طبق دجاج الاسياخ (2*500 جرام) بسعر 15.95 ريال سعودي

سعر 900 جرام من دجاج الاسياخ 11.95 ريال سعودي

سعر 500 جرام من أرجل دجاج كاملة الاسياخ بسعر 4.95 ريال سعودي بدلاً من 10.95 ريال

عرض دجاج كاملة متبلة بنكهة الكبسة وزن 800 جرام بسعر 14.95 ريال سعودي

عرض دجاجة كاملة متبلة بنكهة الأعشاب الإيطالية وزن 800 جرام بسعر 14.95ريال سعودي

سعر العلبة من قطع الدجاج المتنوع بوزن 910 جرام بسعر 12.95 بدلاً من 14.50 ريال سعودي

سعر 900 جرام من أفخاد دجاج كاملة بسعر 12.95 بدلاً من 19.50 ريال سعودي. أقوى عروض الجبن من بنده الرمضانية عرض الكيلو من جبن رومي هيلثي فود بسعر 29.95 بدلاً من 49.25 ريال سعودي

عرض الكيلو من الجبن الاسطنبولي دوبل كريم دمياط جرين لاند بسعر 17.95

عرض الكيلو من الجبن الموتزاريلا فرسانا بسعر 24.95 بدلاً من 41.50 ريالاً

عرض الكيلو من جبن فيتا دانماركي بسعر 10.95 بدلاً من 18.95 ريال

عرض الكيلو من جبن قريش قليل الدسم بسعر 18.95 بدلاً من 25.25 ريال سعودي

عرض الكيلو من حلاوة طحينية ماركة الخروف 11.95 بدلاً من 17.25 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية الرمضانية 2021 وخصومات تصل إلى 50٪ - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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