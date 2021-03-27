نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عرض محدود.. تحديث عروض بنده الأسبوعية في مختلف فروع panda hypermarket خصومات شهر رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن أحدث عروض بنده الأسبوعية بعد أن تم الإعلان عن تخفيضات هائلة بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك، وكانت التخفيضات على السلع المختلفة قد بدأت خلال الأسابيع الماضية، وما زالت العروض الجبارة مستمرة من بنده في جميع الفروع بمختلف أنحاء السعودية، حيث أنه من المعروف عن هايبر بنده بأنه يقوم بالكثير من العروض على السلع والمنتجات على مدار السنة وخاصة عندما يقبل شهر رمضان حيث أنه من الأشهر التي يزداد فيها نسبة الشراء وخاصة على المنتجات الغذائية بشكل كبير.

عروض بنده الأسبوعية شهر مارس

وتشمل العروض المخبوزات والحلويات واللحوم وجميع المواد الغذائية وليس هذا فقط بل أيضا العروض على المنظفات وكل ما يلزم العناية الشخصية وكل أنواع اللاب توب وأيضا كل ما يلزم الأطفال والسجاد وسوف تنال هذه التخفيضات إعجابكم حيث إنها حاصلة على تخفيضات هائله واليكم هذه العروض بكل تفاصيلها.

عروض شهر رمضان 1442

وأعلنت إدارة هايبر بنده عن الكثير من التخفيضات على مختلف السلع وذلك بسبب قدوم شهر رمضان، والذي يحتاج فيه المواطنين شراء العديد من الاحتياجات ونعرض لكم أبرز تلك المنتجات التي شملتها التخفيضات.

تخفيضات على المشاية والسجاد من النساجون:

مشاية 50*80 بسعر 24.95 بدلا من 34.95.

دواسة جوبلان برسمة مميزة 40*70 بسعر 31.95 بدلا من 44.95.

2 مشاية جوبلان بسعر 499.95 بدلا من 999.95.

مشاية باب المنزل مكتوب عليها welcome بسعر هائل 39.95 بدلا من 99.95.

مشاية العائلة بسعر هائل 64.95 بدلا من 79.95.

دواسة جميلة أيضا لوضعها عند باب المنزل مكتوب عليها اهلا وسهلا بسعر مغري 18.95 بدلا من 29.95.

مشاية بانوراما بسعر مميز أيضا بسعر جبار 62.95 بدلا من 79.95.

تخفيضات على اكياس الثلاجة ومفارش السفرة البلاستيك والأكياس الحرارية:

2 كيس حراري السعر 10.75.

أكياس قمامه سعر الكيلو 41.95 .

أكياس قمامه بلون ازرق سعر الكيلو 45 95.

مفرش سفره لون ابيض شفاف بسعر مميز للكيلو 41.95.

خمسة كيس حراري صغير بسعر 10.95 .

50 كيس ثلاجة بسعر 12.95.

تخفيضات كبيرة على المنتجات

ومن المعروف بأن هايبر بنده يقوم بالعديد من العروض التي دائما ما تنال إعجاب الجميع وذلك بسبب التخفيضات الكبيرة على الأسعار والتي دائما ما تجعل الكثير من المواطنين يقبلون على الفروع للشراء والاستفادة من الخصومات الكبيرة، كما أن تلك التخفيضات تشمل العديد من السلع والمنتجات المختلفة والتي تغطي كافة احتياجات الأسر السعودية.

وقام هايبر بنده بإطلاق شعار “برمضان نهنيك وبأسعارنا نرضيك” وذلك ضمن احتفالهم باقتراب قدوم شهر رمضان المبارك، وشهدت الفروع لخاصة ببنده إقبال كبير خلال الأيام الماضية بعد الإعلان عن التخفيضات الكبيرة في الأسعار، ويتم تجديد تلك العروض بشكل أسبوعي حيث أنه في كل أسبوع يتوفر عروض جديدة وتنال جميعها على رضاء الأسر السعودية.

تخفيضات على السلع الغذائية

كما أنه تم الإعلان عن خصومات كبيرة على السلع الغذائية وذلك بسبب كثرة الإقبال عليها قبل شهر رمضان المعظم، فقج شملت الخصومات اللحوم والدجاج والبقوليات والزبادي والجبن بالإضافة إلى الفواكه والخضروات والمكسرات حيث أن هايبر بنده يحتوي على جميع المنتجات التي يرغب فيها أي مواطن أو اي اسرة.

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