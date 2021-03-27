شوف عروض بنده في السعودية عروض رمضان 2021-1442 مارس الأسبوع الرابع

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عمر شويل - جدة عروض بنده في السعودية عروض رمضان 2021-1442 أسواق بنده من أكثر الأسواق المشهورة في المملكة العربية السعودية، وتمتلك علامة تجارية خاصة بها وتشرف على تصنيع أنواع مختلفة من المنتجات الغذائية، وتعتبر من الأسواق التى يفضل الشعب السعودي الشراء منها، حيث توفر لهم جميع احتياجاتهم الغذائية وغيرها، كما تعرض بنده المنتجات الغذائية بأسعار تنافسية ويقدم بنده العروض الأسبوعية واليومية للشعب السعودي وتعرضها على الموقع الإلكتروني الخاص بها. عروض بنده في السعودية عروض رمضان 2021-1442 عروض بنده اليوم بلغ سعر كرواسون فطيرة لوزين 70 جم 5 ريال سعودي بدلا ً من 8 ريال سعودي .

بلغ سعر عجينة السمبوسة سمبوسة بالزيت بلدي بنت البلد المطبق بزيت سويتز 1 كيلو 12 ريال سعودي بدلا ً من سعر 17 ريال سعودي .

بلغ سعر جبنة كريم سيدار قابلة للدهن بوك 950 جم 15 ريال سعودي بدلا ً من سعر 18 ريال سعودي .

بلغ سعر زبدة طرية مملحة وغير مملحة لورباك 200 جم 7 ريال سعودي بدلا ً من 10 ريال سعودي .

بلغ سعر جبنة شيدر كرافت 100 جم 20 ريال سعودي بدلا ً من سعر 29 ريال سعودي .

عروض بنده الأسبوع الرابع مارس بلغ سعر جبنة كريم قابلة للدهن ايكور 500 جم 9 ريال سعودي بدلا ً من سعر 18 ريال سعودي .

بلغ سعر جبنة شيدر قابلة للدهن بينار 500 جم 5 ريال سعودي بدلا ً من سعر 18 ريال سعودي

بلغ سعر جبنة كريم قابلة للدهن لونا 900 جم 17 ريال سعودي بدلا ً من سعر 22 ريال سعودي .

بلغ سعر جبنة مثلثات البقرة الضاحكة 2 عبوة 500 جم 18 ريال سعودي بدلا ً من سعر 28 ريال سعودي .

بلغ سعر جبنة شيدر مبشورة فرسانا 200 جم 6 ريال سعودي بدلا ً من سعر 14 ريال سعودي .

بلغ سعر جبنة موزاريلا مبشورة فرسانا 900 جم 22 ريال سعودي بدلا ً من سعر 28 ريال سعودي . عروض بنده على المنتجات الغذائية ● عروض بنده الأسبوعية بلغ سعر جبنة فيلادلفيا 180 جم 8 ريال سعودي بدلاً من سعر 14 ريال سعودي. ● عروض السعودية اليوم بلغ سعر جبنة مثلثات أبو الولد 4 عبوات 120 جم 8 ريال سعودي بدلا ً من سعر 11 ريال سعودي . ● بلغ سعر زبادي يوناني ندي 160 جم 22 ريال سعودي بدلاً من سعر 28 ريال سعودي. ● بلغ سعر قشطة طازجة الصافي 100 جم 5 ريال سعودي بدلاً من سعر 7 ريال سعودي. ● بلغ سعر جبنة قشقوان السنبلة 700 جم 33 ريال سعودي بدلاً من سعر 42 ريال سعودي. أسعار ياميش رمضان 2021 خصومات وتخفيضات رائعة تصل نسبتها لـ 50%

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