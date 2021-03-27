نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم hyper panda في عروض هايبر بنده بمناسبة شهر رمضان المبارك في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم بفروع hyper panda تضم مجموعة مميزة من عروض هايبر بنده بمناسبة شهر رمضان المبارك، حيث تقدم بنده تخفيضات كبرى بأسعار مخفضّة على منتجات البروتين الحيواني من لحوم، وسمك، ودجاج، وهذا تلبيةً لرغبة المستهلكين في المملكة، والذين نجد شريحة عريضة منهم يُقبلون على شراء لحوم بنده ويفضلون أكلها بمختلف أنواعها.

عروض بنده اليوم hyper panda في عروض هايبر بنده بمناسبة شهر رمضان المبارك

عروض بنده هذا الاسبوع هي تتميز بأسعارها المخفضّة بمناسبة إحتفالات إقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وبهذه المناسبة نعرض في التالي عروض هايبر بنده اليوم panda على اللحوم الحمراء والبيضاء من أسماك ودجاج، من مختلف شركات الأغذية داخل السعودية وخارجها، والتي تستمر حتى 17 شعبان 1442، الموافق 30 مارس 2021.

عروض بنده

عروض بندة الاسبوعية ضمن عروض بندة وهايبر بندة نستعرضها لكم في التالي على أسعار اللحوم المحلية الطازجة والمجمدة في بندة عروض السعودية:

لحوم بنده كتف عجل بدون عظم منتج محلي، بسعر 47.95 ريال سعودي للكيلو.

كتف عجل بدون عظم منتج محلي، بسعر 47.95 ريال سعودي للكيلو. تخفيضات بندة على قطع عجل بالعظم منتج محلي، بسعر 37.95 ريال سعودي للكيلو.

على قطع عجل بالعظم منتج محلي، بسعر 37.95 ريال سعودي للكيلو. مفروم بقري برازيلي/ كولومبي قليل الشحم مبرد، بسعر 26.95 ريال سعودي للكيلو.

روستو بقري كولومبي/ برازيلي قليل الشحم مبرد، بسعر 32.95 ريال سعودي للكيلو.

ستروجانوف بقري برازيلي/ كولومبي مبرد، بسعر 33.95 ريال سعودي للكيلو.

برجر بقري برازيلي مبرد، بسعر 28.95 ريال سعودي للكيلو.

موزة غنم بالعظم أسترالي مبرد، بسعر 39.95 ريال سعودي للكيلو.

كفتة بقري برازيلي مبرد، بسعر 26.95 ريال سعودي للكيلو.

نقانق بقري برازيلي مبرد، بسعر 26.95 ريال سعودي للكيلو.

هايبر بنده

خصومات اسواق بنده اليوم نقدمها بكل تفاصيلها فيما يلي داخل فروع اسواق بنده على مختلف أنواع الأسماك والمأكولات البحرية من مجلة بنده :

جمبري منظف 40/31، بسعر 59.95 ريال سعودي للكيلو في panda’s .

. فيليه هامور، بسعر 44.95 ريال سعودي للكيلو.

جمبري مزرعة 70/60، بسعر 26.95 ريال سعودي للكيلو.

اصابع كابوريا، بسعر 26.95 ريال سعودي للكيلو.

عروض هايبر بنده

سمك سلمون بنده كامل نرويجي صغير3/1 كيلو، بسعر 44.95 ريال سعودي للكيلو.

كامل نرويجي صغير3/1 كيلو، بسعر 44.95 ريال سعودي للكيلو. سمك قاروص 2300/1800، بسعر 17.50 ريال سعودي للكيلو.

سمك كنعد بلدي كبير، بسعر 59.95 ريال سعودي للكيلو.

سمك جريد صغير 300 إلى 500 جرام، بسعر 22.95 ريال سعودي للكيلو.

سمك بياض بلدي، بسعر 24.95 ريال سعودي للكيلو.

سمك شعور بلدي، بسعر 34.95 ريال سعودي للكيلو.

سمك سردين، بسعر 5.95 ريال سعودي للكيلو.

بنده

عروض هايبر بندة اليوم تجدوها في الآتي على الدجاج من فقيه، والأسياح، واليوم:

منتجات بنده فيليه صدور الدجاج فقيه 500 جرام، بسعر 15.95 بدلًا من 20.75 ريال سعودي.

فيليه صدور الدجاج فقيه 500 جرام، بسعر 15.95 بدلًا من 20.75 ريال سعودي. اسعار بنده دجاج الاسياح طبق 2×500 جرام، بسعر 15.50 بدلًا من 21.95 ريال سعودي.

دجاج الاسياح طبق 2×500 جرام، بسعر 15.50 بدلًا من 21.95 ريال سعودي. دجاج الاسياح 900 جرام، بسعر 11.95 بدلًا من 16.50 ريال سعودي.

ارجل دجاج كاملة الأسياح 500 جرام، بسعر 4.75 بدلًا من 10.95 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم

عروض بنده على قطع دجاج متنوعة اليوم 910 جرام، بسعر 12.95 بدلًا من 16.50 ريال سعودي.

على قطع دجاج متنوعة اليوم 910 جرام، بسعر 12.95 بدلًا من 16.50 ريال سعودي. أفخاذ دجاج كاملة اليوم 900 جرام، بسعر 12.95 بدلًا من 19.50 ريال سعودي.

دجاجة كاملة متبلة بنكهة الكبسة اليوم 800 جرام، بسعر 14.95 بدلًا من 17.75 ريال سعودي.

دجاجة كاملة متبلة بنكهة الأعشاب الإيطالية اليوم 800 جرام، بسعر 14.95 بدلًا من 17.50 ريال سعودي.

عروض بندة اليوم

دجاج ساديا 1100 جرام ، 2 حبة، بسعر 25.95 بدلًا من 33 ريال سعودي.

دجاج ساديا 10×1100 جرام، بسعر 99.95 بدلًا من 159.95 ريال سعودي.

دجاج ساديا 1500 جرام ، 2 حبة، بسعر 27.95 بدلًا من 41 ريال سعودي.

دجاج ساديا 8×1500 جرام، بسعر 108.95 بدلًا من 159.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده لهذا الأسبوع قمنا بعرضها لكم فيما يخص تخفيضات بنده على لحوم الماشية، والمأكولات البحرية، والدجاج، حيث تمتد الخصومات حتى آخر شهر مارس 2021، وبمتابعتكم لنا يمكنكم الإطلاع على كافة عروض هايبر بنده هذا الأسبوع من بنده كليك ، و موقع هايبر بنده ، و هايبر بنده اون لاين ، هذا بالإضافة إلى تخفيضات سوق بنده على الجوالات ، وشاشات بندة هايبر ، و بنده الكترونيات في تخفيضات بندة السعودية.