نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أدعية ليلة النصف من شعبان 2021 المستجابة مع فضل صيام وقيام ليلة نصف شهر شعبان في المقال التالي

عمر شويل - جدة أدعية ليلة النصف من شعبان 2021، نوفرها لكم من أجل الدعاء بها في تلك الليلة المباركة التي تبدأ منذ مغرب يوم السبت 27 مارس 2021، وحتي فجر يوم الأحد 28 مارس 2021، وهذا اليوم يعتبر من أفضل أيام العام، حيث يتم رفع الأعمال خلاله، وسنوفر لكم دعاء ليلة النصف من شعبان 1442 مكتوب للدعاء به في هذه الليلة المباركة، كما سنتعرف علي فضلها بالصيام والقيام، وبعدها نوفر دعاء ليلة نصف شهر شعبان مكتوب، من أجل الدعاء يوم 15 شعبان منتصف الشهر الفضيل.

أدعية ليلة النصف من شعبان 2021 بالقرآن

لم يرد دعاء ليلة النصف من شعبان مكتوب بنص محدد، لكن جاءت الكثير من الأدعية المباركة في القرآن والسنة التي يمكن الدعاء بها في هذا اليوم المبارك، ومن أفضل الأدعية المستجابة ادعيه ليلة منتصف شعبان كالآتي:

” رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ” [آل عمران: 16].

” رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ” [آل عمران: 38].

” رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ” [آل عمران: 53].

فضل صيام يوم 15 شعبان 1442

جاء عن فضل هذا اليوم كثيراً من النصوص، فيما يخص الصيام والقيام، وكما أرفقنا لكم أدعية ليلة النصف من شعبان 2021، وذلك من أجل استخدامها في دعاء ليلة نصف شعبان الليلة، فنتعرف علي ما ورد حول فضل العبادة في الليلة المباركة كالآتي:

«إن الله يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان، فيغفر للمؤمنين، ويملي للكافرين، ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه» رواه الإمام أحمد

«إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها؛ فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا، فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلى فأعافيه، ألا كذا، ألا كذا، حتى يطلع الفجر» رواه محمد بن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان كلاهما عن علي بن أبي طالب.

تعرفنا علي فضل الليلة، ونرفق لكم الآن مجموعة من أدعية نص شعبان، من أجل الدعاء بها في دعاء ليلة نصف من شهر شعبان.

دعاء ليلة النصف من شعبان مكتوب

دعاء النصف من شعبان، يمكنكم الدعاء به بعد غياب الشمس حتي طلوع الفجر في هذه الليلة المباركة، ومن أفضل أدعية ليله منتصف شهر شعبان، نرفق لكم الآتي:

«اللهم ياذا المن ولايمن عليه ياذا الجلال والإكرام ياذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين وجار المستجيرين، وأمان الخائفين».

«اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فأمحو اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقتار رزقي وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق يمحو الله مايشاء ويثبت وعنده أم الكتاب».

«إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء مانعلم ومالانعلم وما أنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم».

«رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب».

«رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا»، كذلك قوله تعالي «ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا».

ذكرنا فضل الصيام والقيام في هذه الليلة المباركة، كما أوردنا إليكم مجموعة أدعية ليلة النصف من شعبان 2021، يمكنكم الدعاء بها، وسيمكنكم استخدامها في دعاء يوم 15 شعبان ليلة نصف من شهر شعبان.