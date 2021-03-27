نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية لهذا الأسبوع وتخفيضات هائلة بمناسبة شهر رمضان 1442 في المقال التالي
عروض بنده السعودية لهذا الأسبوع، أزداد البحث في الآونة الأخيرة عن العروض المقدمة من قبل هايبر بنده السعودية، حيث يقدم هايبر بنده عروض مميزة، من الصعب أن تجدها في أي مكان آخر، حيث تسعى إدارة الهايبر لتوفير كافة سبل الراحة الممكنة للعميل، ونعرض لكم فيما يلي أهم هذه العروض بشئ من التفصيل والتي تخص هذا الأسبوع الموافق 12 شعبان 1442 وحتي نهاية الأسبوع.
عروض بنده السعودية
نعرض لكم فيما يلي أهم العروض الموجودة في هايبر بنده السعودية، والتي تستمر من يوم 24 من شهر مارس لعام 2021، إلى نهاية الشهر كالاتي:
- أكياس شاي ليبتون، يحتوي على 300 كيس، بسعر “25.95 ريال سعودي، بدلاً من”50.25” ريال سعودي.
- معجون طماطم، يحتوى على 8 كيس، يزن 135 جرام، بسعر 24.95 ريال سعودي، بدلاً من 37.50 ريال سعودي.
- زيت ذرة عافية(2×1.5 لتر)، بالإضافة إلى (2×500 ملي)، بسعر 37.95 ريال سعودي، بدلاً من 54.95 ريال سعودي.
- طحين فاخر كويتي(10×1 كيلو)، بسعر 59.95 ريال سعودي.
- أرز بسمتي أبو كاس (10 كيلو)، بسعر(45.95 ريال سعودي، بدلاً من 82.95 ريال سعودي.
- حليب مجفف كامل الدسم، بوزن 2000 جرام بالإضافة إلى 500 جرام، بسعر 41.95 ريال سعودي، بدلاً من 73.95 ريال سعودي.
- شراب مجفف تانج، بوزن كيلو، بسعر 69.95 ريال سعودي، بدلاً من 12 ريال سعودي.
عروض هايبر بنده السعودية على اللحوم والدواجن
- مفروم بقري برازيلي، بسعر 26.95 ريال سعودي، وذلك للكيلو الواحد.
- قطع عجل بالعظم، بسعر 37.95 ريال سعودي، وذلك للكيلو الواحد.
- كتف عجل بدون عظم، بسعر 47.95 ريال سعودي، وذلك للكيلو الواحد.
- روستو بقري كولومبي، بسعر 32.95 ريال سعودي، للكيلو الواحد.
- موزة غنم بالعظم الأسترالي، بسعر 39.95 ريال سعودي، وذلك للكيلو الواحد.
- كفتة بقري برازيلي، بسعر 26.95 ريال سعودي، وذلك للكيلو الواحد.
- نقانق بقري برازيلي، بسعر 27.95 ريال سعودي، وذلك للكيلو الواحد.
- برجر بقري برازيلي، بسعر 28.95 ريال سعودي.
- ستروجانوف بقري كولومبي، بسعر 35.95ريال سعودي، وذلك للكيلو الواحد.
- دجاج الأسياح طبق(2×500) جرام بسعر 15.50 ريال سعودي، بدلاً من 21.95 ريال سعودي.
- أرجل دجاج كاملة الأسياح، بوزن 500 جرام، بسعر 4.75 ريال سعودي، بدلاً من 10.95 ريال سعودي.
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