نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاسبوعية بالسعودية وتخفيضات هائلة في شهر الخير 1442 في المقال التالي
عروض العثيم الاسبوعية بالسعودية، هناك عدد لا نهائي من العروض الكثيرة المقدمة من أسواق العثيم السعودية، حيث تستطيع تلبية كل متطلباتك الأساسية بأسعار مناسبة للغاية، من خلال هذه العروض، ويقدم لك تخفيضات أسواق العثيم هائلة بمناسبة شهر رمضان المبارك ولهذا الأسبوع ابتداء من 12 شعبان 1442 وحتي نهاية الأسبوع وفيما يلي سنعرض لكم كافة العروض الموجودة في هايبر العثيم السعودية.
عروض العثيم الاسبوعية بالسعودية
عروض هايبر العثيم على الأجهزة الكهربائية
يوجد مجموعة من العروض التي يمكن أن تجدها في هايبر العثيم:
- جوال آيفون 12 برو ماكس، “128 GB، بسعر 4775 ريال سعودي.
- جوال آيفون 12 برو ماكس، “256 GB” بسعر 5199 ريال سعودي.
- شاشة أور إل أي دي سمارت 58، بسعر 1399 ريال سعودي، بدلاً من 1949 ريال سعودي.
- ترموس ديفا 2×1 لتر، بسعر 49 ريال سعودي، بدلاً من 85 ريال سعودي.
- قدر ضغط السيف المونيوم جرانيت 9 لتر، بسعر 99 ريال سعودي ، بدلاً من 117ريال السعودي.
- كولين قدر ضغط كهربائي، بوزن 10 لتر، بسعر 299 ريال سعودي ، بدلاً من 469 ريال سعودي.
- ميكروويف كليك أون 20 لتر، ديجيتال، بسعر 169 ريال سعودي، بدلاً من 299 ريال سعودي.
- خلاط مع 2 مطحنة، بسعر 99 ريال سعودي، بدلاً من 171.35 ريال سعودي.
- ميكروويف بسعر 289 ريال سعودي، بدلاً من 414 ريال سعودي.
- فرن كهربائي، بسعر 199 ريال سعودي ، بدلاً من 328 ريال سعودي.
- قطاعة خضار، بسعر 99 ريال سعودي ، بدلاً من 171.35 ريال سعودي.
عروض العثيم السعودية على الأجهزة الكهربائية
- براد ماء حار وساخن بسعر 289 ريال سعودي، بدلاً من 345 ريال سعودي.
- غلاية ماء كولين أستيل يسع 3 لتر، بسعر 79 ريال سعودي ، بدلاً من 121 ريال سعودي.
- محضر قهوة كولين، 400 مل، بسعر 99 ريال سعودي، بدلاً من 169 ريال سعودي.
- خلاط كولين 350 واط، بسعر 69 ريال سعودي، بدلاً من 100.43 ريال سعودي.
- محضرة طعام متعددة المهام، بسعر 169ريال سعودي، بدلاً من 299 ريال سعودي.
- مكنسة جيباس كهربائية، بسعر 129 ريال سعودي، بدلاً من 171.35 ريال سعودي.
- مكواة جيباس، بسعر 69 ريال سعودي، بدلاً من 79.35 ريال سعودي.
- محضر قهوة كولين 400 مل، بسعر 99 ريال سعودي، بدلاً من 109 ريال سعودي.
- خلاط أوكارينا يدوي، بسعر 69 ريال سعودي، بدلاً من 89 ريال سعودي.
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