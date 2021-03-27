أول أيام شهر رمضان المبارك 1442_2021 إمساكية شهر رمضان

أول أيام شهر رمضان 1442_2021، تزايدت الرغبة لمعرفة بداية أيام شهر رمضان المبارك اعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات، حيث أنة شهر العبادات وتتضاعف فية الأعمال الصالحة ويتسارع الناس لعمل الخير ونجد التنافس المستمر بينهم في الخير والطاعات، وتشير الحسابات الفلكية إن غرة شهر رمضان المبارك هذا العام 1442_2021 سوف تكون يوم 13 أبريل الجاري ولم يتبقي سوي أقل من 15 يوم وياتي شهر الخير إن شاء الله.

أول أيام شهر رمضان 2021

يترقب ملايين المسلمين في بقاع الأرض قدوم شهر رمضان المبارك، حيث إن هذا الشهر لة مكانتة الخاصة جدا لدي المسلمين، وتتضاعف فية الحسنات والخيرات حيث إن شهر رمضان هو شهر القرآن وشهر البر والتقوى وشهر الإحسان، وبعد الإعلان عن بداية أول أيام شهر رمضان 2021 يوم 13 أبريل وفقا للرؤية الفلكية بدأت عمليات التحضير والتجهيز لإستقبال الشهر الكريم، وتتسارع الأيام ليقترب الشهر الأجمل في السنة حيث إن أيام قليلة فقط تفصلنا عن بداية شهر الخير، ولم يتبقي سوي 16 يوم ونستقبل أول أيام شهر رمضان المبارك.

إمساكية شهر رمضان المبارك 2021

نقدم لحضراتكم من خلال موقعنا إمساكية شهر رمضان المبارك 2021، والتي تضم موعيد الإفطار ومواعيد الإمساك وعدد ساعات الصوم وكذلك موعد الإذن للصلوات الخمس، حيث يتسارع المسلمون على العبادة وقراءة القرآن الكريم ليل نهار حيث إن شهر رمضان يعرف بشهر القرآن، واليكم أهم المواعيد المرتقبة في رمضان

أول أيام شهر رمضان 13 أبريل 2021.

مدة الصوم بالساعات 14 ساعة و41 دقيقة.

أذان المغرب 6.21.

أذان العشاء 7.42.

السحور الساعة 1.40.

الإمساك الساعة 2.40.

الشروق الساعة 5.30.

الظهر الساعة 11.55.

العصر الساعة 3.30.

قد تختلف المواعيد من مكان الي آخر ولاكن الأكيد إن كل أهل الأرض من المسلمين يجمعون علي عبادة الله والتقرب الية بكل الخيرات، وتظل بهجة وفرحة رمضان لها مكانتها الخاصة في القلوب لدي جميع المسلمين، الأيام المقبلة أيام خير نتمني من الله الخير لأهل الأرض والسماء وتقبل الطاعات، والمميز بشهر رمضان المبارك إنارة المساجد وتزينها لإستقبال المصليين، ونتمني لكم جميعا صوما مقبول إن شاء الله وكل عام وانتم بخير في كل بقاع الأرض.