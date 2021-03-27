نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مُستجاب: دعاء ليلة النصف شعبان 1442 مكتوب أفضل أدعية نصف من شعبان وفضلها في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعاء ليلة النصف شعبان 1442، أكثر ما يرغب المسلمين في ترديده الليلة في مثل هذه الليلة المباركة، التي ورد عن رسول الله صل الله عليه وسلم فضلها الكبير، وكما هي ليلة عظيمة عند ربنا جل في علاه، لهذا سنوفر لكم مجموعة من أفضل أدعية ليلة النصف من شعبان 2021، كما سنتعرف علي حكم الصيام والقيام بها، وهل قام النبي صل الله عليه وسلم بفعل معين أم أنه يستحب كثرة الدعاء في ليلة منتصف شهر شعبان، الذي سنرفق لكم خلاله أفضل ادعيه مستجابة ضمن دعاء ليلة نصف شعبان.

دعاء ليلة النصف شعبان 1442

دعاء ليلة النصف من شعبان لم يتم تحديده بدعاء معين، ويستحب أن يدعوا المسلم بكل ما يريد حتي يستجيب الرحمن له، خصيصاً أن خلال هذه الليلة ترفع الاعمال للعام كله إلي الله سبحانه وتعالي، ومن أفضل أدعية يوم 15 شعبان 2021 نرفق لكم كالآتي من ضمن الأدعية النبوية الشهيرة:

اللَّهُمَّ أنَْتَ رَبيِّ لَا إلِهََ إلَِّا أنَتَ، خَلَقْتنَيِ وَأنََا عَبدُْكَ، وَأنََا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّك أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَهَزْلِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

فضل صيام يوم 15 شعبان

بعد أن وفرنا لكم أدعية ليلة نصف من شهر شعبان 2021، نتعرف معكم علي فضل ليلة منتصف شعبان، وذلك كما جاء بالسنة النبوية كالآتي:

«إن الله يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان، فيغفر للمؤمنين، ويملي للكافرين، ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه» رواه الإمام أحمد

«إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها؛ فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا، فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلى فأعافيه، ألا كذا، ألا كذا، حتى يطلع الفجر» رواه محمد بن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان كلاهما عن علي بن أبي طالب.

جاء كثيراً عن النبي حول فضل الدعاء ليلة النصف من شعبان، وأرفقنا لكم بعض الأدعية النبوية، ونرفق لكم الآن مجموعة ادعيه النصف من شعبان للدعاء بها.

ادعيه ليلة النصف من شعبان

جاء في القرآن الكريم كثيراً من الأدعية المستجابة، وسنرفق لكم بعضها الآن من أجل استخدامها في دعاء ليلة نص شعبان كالآتي:

” رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ” [آل عمران: 16].

” رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ” [آل عمران: 38].

” رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ” [آل عمران: 53].

دعاء ليلة النصف شعبان، جاء كذلك بعض الأدعية النبوية، وسنرفق لكم بعض أدعية النصف من شهر شعبان المبارك من السنة كالآتي:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ، وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ، وَآخِرَهُ، وَعَلَانِيَتَهُ، وَسِرَّهُ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ.

اللَّهُمَّ إنِِّي أَعُوذُ بكَِ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بكَِ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بكَِ أَنْ أُرَدَّ إلَِى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

تعرفنا معكم علي فضل تلك الليلة المباركة، كما أرفقنا مجموعة من أفضل أدعية ليلة النصف من شعبان للدعاء بها، وذلك خلال دعاء ليلة النصف شعبان 1442.