نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل عن الكتب العربية الأكثر مبيعاً في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفاصيل عن الكتب العربية الأكثر مبيعاً، فهي تلك الكتب التي نالت إعجاب القراء وتم تداولها بين الجميع حتى إنتشرت وذاع صيتها في معظم أرجاء الوطن العربي ، ولذلك نجد الكثير من الأسماء العربية التي سطعت وأثرت في القراء بشكل كبير ونقل مشاعرهم من خلال أسطر على ورق، وقد قدموا لنا أيضاً مجموعة فريدة من نوعها من الكتب حققت مبيعات كبيرة جداً في الوطن العربي منها :

الكتب التي حققت شهره أكبر في الوطن العربي

تعتبر هذه الكتب هي الأفضل علي الإطلاق والتي نالت علي جوائز عدة، وهي الأكثر مبيعاً وإنتشاراً، حيث نالت على إعجاب الكبير والصغير وذلك لأنها لامست الواقع التي نعيش به بل وجسدة وحتى في خيالها كانت تتدفق بنا بعيد، ومن أهم هذه الكتب.

ثلاثية غرناطة..

يعتبر هذا الكتاب للراحلة المصرية (رضوي عاشور) حيث إستطاعت من خلال هذا العمل ان تنقلنا إلي عام 1491 وذلك العام الذي سقطت فيه غرناطة بعد إعلان المعاهدة التي تنازل فيها “أبو عبد الله محمد الصغير” آخر ملوك غرناطة.

أ ربعون 40

وقد كانت من تأليف “أحمد الشقيري” حيث أنه أراد أن يلخص فيها رحلة 40 عام, حيث يتحدث فيه عن رحلة صراع والبحث عن السلام الداخلي، وصب تركيز الشقيري معظمة في نقطة واحدة وهي “الخُلوة” وكيف تتخلص فيها عن العادات السيئة، والتخلي عن الشهرة الخادعة.

من أهم مقتبساتة :

لا تُنافس الناس، نافس نفسك، ليكون يومك أحسن من أمسك.

رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمان

كانت كتابات غسان كنفاني إلى غادة السمان هي خطابات “إنسانية” وحسب وصف الناشر لها فإن رسائل غسان كانت وثيقة عشق عاقل وكان قصد نشر غادة السمان لهذه الخطابات هي إبراز روح الشاعر لهذا الكاتب الذي طالما عرفناة بالكاتب المناضل العنيد، ويوجد العديد من الكتب المشهورة في الوطن العربي وغيرها الكثير ولكني ارد تسليط الضوء علي هؤلاء الثلاث الذين يعتبرون عمالقة الكتب والأفضل.