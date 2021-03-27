نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو السعودية الاسبوعية وتخفيضات هائلة بمناسبة شهر رمضان 1442 في المقال التالي

عروض لولو السعودية الاسبوعية، يوجد العديد من العروض الأسبوعية المقدمة من هايبر لولو السعودية، وذلك في كافة الفروع بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك، كما تتوفر كافة العروض على المتجر الإلكتروني الخاص بهايبر لولو، وسوف نعرض لكم هذه العروض فيما يلي بشيء من التفصيل لهذا الأسبوع من 24 مارس 2021، تابع القراءة لمعرفة عروض هايبر لولو السعودية. عروض لولو السعودية الاسبوعية عروض هايبر لولو السعودية على الخضروات والفواكه بطاطس سعودي، بسعر 0.95 ريال سعودي، بدلاً من 3.95 ريال سعودي.

خيار سعودي، بسعر 1.65 ريال سعودي، بدلاً من 4.95 ريال سعودي، وذلك للكيلو الواحد.

فلفل رومي سعودي، بسعر 3.95 ريال سعودي، بدلاً من 13.75 ريال سعودي، وذلك للصندوق الواحد.

ثوم بسعر 2.00 ريال سعودي، بدلاً من 3.50 ريال سعودي، وذلك للعبوة الصغيرة.

خوخ أحمر، بسعر 6.95 ريال سعودي، بدلاً من 12.95 ريال سعودي، وذلك للكيلو الواحد.

عنب أبيض، بسعر 4.95 ريال سعودي، بدلاً من 15.95 ريال سعودي.

برتقال مصري، بسعر 2.45 ريال سعودي، بدلاً من 4.95 ريال سعودي.

خوخ من جنوب أفريقيا، بسعر 10.95ريال سعودي، بدلاً من 19.95ريال سعودي، وذلك للكيلو الواحد.

أفوكادو من كينيا، بسعر 6.95 ريال سعودي، بدلاً من 11.95 ريال سعودي. عروض لولو على اللحوم والأسماك لحم خروف روماني مقطع بالعظم، بسعر 42.90 ريال سعودي، بدلاً من 61.95 ريال سعودي.

لحم بقر انجوس، بسعر 109.90 ريال سعودي، بدلاً من 134 ريال سعودي.

دجاج طازج، بسعر 10.95ريال سعودي، بدلاً من 18.60 ريال سعودي.

صدر دجاج مدخن، بسعر 24.95 ريال سعودي ، بدلاً من 48.95 ريال سعودي.

جمبري صغير بسعر 21.95 ريال سعودي للكيلو الواحد.

سمك وسط، سعر الكيلو الواحد 19.95ريال سعودي، بدلاً من 33.95 ريال سعودي.

سمك شعور متوسط، بسعر 18.95 ريال سعودي، بدلاً من 32.95 ريال سعودي.

لحم جاموس هندي، بسعر 23.90 ريال سعودي، بدلاً من 36.95 ريال سعودي.

سمك دينيس اسود، بسعر 33.95 ريال سعودي، بدلاً من 42.95 ريال سعودي. عروض لولو على المكسرات والحلويات كاجو محمص للكيلو، بسعر 42.90 ريال سعودي، بدلاً من 59.50 ريال سعودي.

لوز أمريكي، بسعر 39.90 ريال سعودي، بدلاً من 49.00 ريال سعودي.

جوز أمريكي، بسعر 42.90 ريال سعودي، بدلاً من 97.00 ريال سعودي.

كيكة الغابة السوداء، أو البيضاء الصغيرة، بسعر 39.90 ريال سعودي، بدلاً من 52.95 ريال سعودي.

وجبة دجاج مشوي، بسعر 14.90 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض لولو السعودية الاسبوعية وتخفيضات هائلة بمناسبة شهر رمضان 1442 - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض لولو السعودية الاسبوعية وتخفيضات هائلة بمناسبة شهر رمضان 1442 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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