شوف عروض الألكترونيات هايبر بنده وعروض شهر رمضان

هايبر بنده ، مجموعة عروض الألكترونيات هايبر بنده وبنده الأسبوعية و عروض شهر رمضان، باقة عروض كبيرة و متنوعة بمناسبة شهر رمضان الكريم، يعتبر بنده من الأسواق ذات الباع الكبير داخل المملكة العربية السعودية، يمتلك قاعدة جماهيرية واسعة، العروض سارية من 24 مارس الموافق 11 شعبان إلى 30 مارس الموافق 17 شعبان، تلفزيون توشيبا 65 بوصة بسعر 2799 ريال بدلا من 3299 ريال، طابعة الكل في واحد اتش بي بسعر 119 ريال بدلا من 139 ريال، تلفزيون تي سي إل أندرويد 55 بوصة بسعر 1899 ريال بدلا من 2199 ريال، تلفزيون توشيبا 58 بوصة بسعر 1799 ريال بدلا من 2199 ريال، تلفزيون سكاي وورث 65 بوصة بسعر 2399 ريال بدلا من 3066 ريال، ريسيفر كبير نادكو بسعر 89 ريال بدلا من 109 ريال، تلفزيون سكاي وورث 39 بوصة بسعر 579 ريال بدلا من 799 ريال.

تخفيضات شهر رمضان

هايبر بنده ، سامسونج أي 71 بسعر 1299 ريال بدلا من 1759 ريال، سامسونج أي 12 بسعر 599 ريال، سامسونج أي 02 بسعر 425 ريال، هواوي نوفا 7 أي بسعر 879 ريال بدلا من 1149 ريال، هواوي واي 7 أي 128 جيجا بسعر 699 ريال، سامسونج نوت 10 لايت بسعر 1499 ريال بدلا من 2199 ريال، لينوفو نوت كي 12 بسعر 599 ريال بدلا من 899 ريال، أبل أيفون 12 برو ماكس 256 جيجا بسعر 5299 ريال بدلا من 5699 ريال، أبل أيفون أس إي بسعر 1899 ريال بدلا من 2199 ريال.

عروض هايبر بنده اليوم

سماعات اير بودس أكس أو F80 بسعر 129 ريال بدلا من 249 ريال، سماعة بلوتوث واو بسعر 99 ريال بدلا من 149 ريال، سماعة توشيبا بسعر 19 ريال بدلا من 55 ريال، شاحن متنقل ميني واوو 2600 ملي أمبير بسعر 19 ريال بدلا من 35 ريال، شاحن يو اس بي مزدوج للسيارة أتش بي بسعر 35 ريال بدلا من 55 ريال، أبل أيباد 8 (2020) بسعر 1529 ريال بدلا من 1899 ريال، تابلت لينوفو ام 10 بسعر 629 ريال بدلا من 699 ريال، سماعة لاسلكية جبرا 2 بسعر 49 ريال بدلا من 198 ريال.

عروض هايبر بنده الأسبوعية

محضرة قهوة جيباس بسعر 299 ريال بدلا من 459 ريال، غلاية كهربائية كينوود بسعر 89 ريال بدلا من 169 ريال، قطاعة أي تي سي 0.5 لتر بسعر 59 ريال بدلا من 109 ريال، موزع مياه بارد و حار دورا بسعر 369 ريال بدلا من 499 ريال، مايكروويف جيباس بسعر 169 ريال بدلا من 275 ريال، مايكروويف كليك أون بسعر 255 ريال بدلا من 299 ريال، فرن كهربائي جيباس 60 لتر بسعر 269 ريال بدلا من 425 ريال.