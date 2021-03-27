نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية وتخفيضات هائلة لمدة 3 أيام فقط بمناسبة شهر رمضان 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم السعودية وتخفيضات هائلة، تقدم أسواق العثيم عروض وتخفيضات العثيم الخاصة ولفترة محدودة لمدة 3 أيام من 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442، يقدم هايبر ماركت العثيم تخفيضات هائلة تتراوح تصل نسبتها الي 60 % علي منتجات محددة، ولأن المرأة العصرية تقوم بالعديد من الأمور وعليها الكثير من المسؤوليات كان لابد من التفكير فيها وعرض العديد من الأجهزة الكهربائية التي تساعد ربة المنزل في تحضير الطعام بأسرع وقت وأقل مجهود وهنا نجد اقوي العروض والخصومات حتى تناسبها مقدمة من مجموعة العثيم.

عروض العثيم السعودية وتخفيضات هائلة

يقدم أسواق العثيم العديد من العروض الخاصة ولفترة محدودة من يوم الخميس الموافق 25 مارس وحتي يوم 27 مارس بمناسبة شهر رمضان الكريم

عروض وتخفيضات العثيم على المقلاة من هايبر ماركت عبد الله العثيم

الصنف مقلاة من إنتاج شركة السيف، موديل برو سعة 9 لتر، مصدر الطاقة 1800 واط، تتوفر المقلاة بثمن 339 ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن السابق 540.53 ريال سعودي، يتاح عليها تخفيض 201 ريال سعودي، وبخصم يصل إلى 37٪.

الصنف مقلاة كهربائية من إنتاج شركة هومر، سعة 2.6 لتر، تتوفر المقلاة بثمن 169 ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن السابق 327.48 ريال سعودي، يتاح عليها تخفيض 158.48 ريال سعودي، وبخصم يصل إلى 49٪.

الصنف قلاية زيت من إنتاج شركة كولين، سعة 3 لتر، تتوفر المقلاة بثمن 129 ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن السابق 169 ريال سعودي، يتاح عليها تخفيض 40 ريال سعودي، وبخصم يصل إلى 24٪.

عروض العثيم السعودية الأسبوعية لشهر رمضان 1442

عروض وتخفيضات على الخلاطات من هايبر ماركت العثيم:

الصنف خلاط يدوي من ماركة أي تي سي، أثنين في واحد، يتوفر الخلاط بثمن 65 ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن السابق 75 ريال سعودي، يتاح عليه تخفيض 10 ريال سعودي، وبخصم يصل إلى 14٪.

الصنف خلاط كهربائي من ماركة فيليبس، يتوفر الخلاط بثمن 99 ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن السابق 160.75 ريال سعودي، يتاح عليه تخفيض 61 ريال سعودي، وبخصم يصل إلى 39٪.

عروض وتخفيضات على محضرات الطعام والقهوة من هايبر ماركت العثيم:

الصنف محضر طعام من ماركة أي تي سي، متعدد الاستخدام، يتوفر المحضر بثمن 169 ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن السابق 305.56 ريال سعودي، يتاح عليه تخفيض 136.56 ريال سعودي، وبخصم يصل إلى 45٪.

الصنف محضر قهوة من ماركة نيكاي، يتوفر المحضر بثمن 59 ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن السابق 89 ريال سعودي، يتاح عليه تخفيض 30 ريال سعودي، وبخصم يصل إلى 34٪.

بالإضافة الي عروض العثيم السعودية الاسبوعية من 25 مارس 2021.

عروض العثيم الاسبوعية شهر الخير وتخفيضات تصل ل60%

صدور دجاج ساديا 450 جم بسعر 10.95 ريال سعودي.

دجاج ساديا مجمد 1400 جم بسعر 126.95 ريال سعودي.

دجاج مجمد ساديا 1200 جم بسعر 116.95 ريال سعودي.

بطاطس مقلية أكثر قرمشة رفيعة 2.5 كجم بسعر 16.95 ريال سعودي.

صدور دجاج طرية ساديا 2 كجم بسعر 39.95 ريال سعودي.

عروض العثيم السعودية على الأجهزة الكهربائية

براد ماء حار وساخن بسعر 289 ريال سعودي، بدلاً من 345 ريال سعودي.

غلاية ماء كولين أستيل يسع 3 لتر، بسعر 79 ريال سعودي ، بدلاً من 121 ريال سعودي.

محضر قهوة كولين، 400 مل، بسعر 99 ريال سعودي، بدلاً من 169 ريال سعودي.

خلاط كولين 350 واط، بسعر 69 ريال سعودي، بدلاً من 100.43 ريال سعودي.

محضرة طعام متعددة المهام، بسعر 169ريال سعودي، بدلاً من 299 ريال سعودي.