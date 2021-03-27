نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض بنده على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية بمناسبة قرب رمضان في المقال التالي

عروض بنده الأسبوعية الأقوى والأوفر بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك للأسبوع الرابع على التوالي، وبهذه المناسبة العظيمة وتحت شعار برمضان نهنيك وبأسعارنا نرضيك تقدم مجموعة أسواق بنده هايبر بندة أقوى التخفيضات على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والعديد من المنتجات ومستلزمات المنزل الأخرى، ولكن بما أن الجميع يهتم بشراء السلع التموينية والغذائية في شهر رمضان والحرص على توافرها بكميات مناسبه خلال هذا الشهر المبارك، فقد قومنا بتخصيص هذا المقال من أجل عرض السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية لهذا الأسبوع. عروض بنده الأسبوعية على السلع الغذائية: عرض 1+2 من معجون طماطم السعودية بسعر 24.95 ريال سعودي بدلاً من 37.50 ريال.

عرض 300 كيس شاي ليبتون أسود بسعر 25.95 ريال سعودي بدلاً من 50.25 ريال.

مجموعة عرض ترويجي من زيت ذرة عافية عبوتان سعة 1.5 لتر + عبوتان 500 مل بسعر 37.95 ريال سعودي بدلاً من 54.95 ريال.

عبوة حليب مجفف كامل الدسم المراعي وزن 2000 جرام + 500 جرام بسعر 41.95 ريال سعودي بدلاً من 73.95 ريال.

كيس أرز مزة بسمتي أبو كاس وزن 10 كيلو جرام بسعر 54.95 ريال سعودي بدلاً من 82.95 ريال.

عرض مجموعة طحين فاخر كويتي 10 عبوات * 1 كيلو بسعر 59.95 ريال سعودي بدلاً من 87 ريال. عروض المنتجات الطازجة يوم بيوم: كيلو جوز بالقشر بسعر 23.95 ريال سعودي.

كيلو فول سوداني محمص أو ني بالقشر بسعر 11.95 ريال سعودي.

كيلو كمثرى روز ماري أو سيمبري جنوب أفريقي بسعر 5.95 ريال سعودي.

كيلو عنب جنوب أفريقي أحمر/ أسود/ أبيض بسعر 9.95 ريال.

كيلو ليمون جنوب أفريقي بسعر 5.95 ريال سعودي.

كيلو بخاري جنوب أفريقي بسعر 8.95 ريال سعودي. عروض بنده على اللحوم الحمراء والبيضاء: كيلو كتف لحم عجل بدون عظم بسعر 47.95 ريال سعودي.

كيلو لحم عجل قطع بالعظم بسعر 37.95 ريال.

كيلو لحم بقري برازيلي مفروم/ كلومبي قليل الشحم بسعر 26.95 ريال سعودي.

كيلو روستو بقري كولومبي/ برازيلي بسعر 32.95. ريال سعودي.

كيلو ستروجانوف بقري كولومبي/ برازيلي بسعر 33.95 ريال سعودي.

كيلو لحم موزه غنم بالعظم استرالي بسعر 39.95 ريال سعودي.

كيلو برجر بقري برازيلي بسعر 28.95 ريال سعودي.

كيلو كفته بقري برازيلي بسعر 26.95 ريال سعودي.

كيلو نقانق بقري برازيلي بسعر 27.95 ريال سعودي. علبة فيليه صدور الدجاج فقيه وزن 500 جرام بسعر 15.95 ريال سعودي بدلاً من 20.75 ريال.

طبق دجاج الأسياج 2*500 بسعر 15.50 ريال سعودي بدلاً من 21.95 ريال.

كيس دجاج الأشباح وزن 900 جرام بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 16.50 ريال.

علبة أرجل دجاج كاملة اليوم وزن 500 جرام بسعر 4.75 ريال سعودي بدلاً من 10.95 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة أقوى عروض بنده على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية بمناسبة قرب رمضان - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى عروض بنده على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية بمناسبة قرب رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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