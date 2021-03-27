شوف عروض العثيم الاسبوعية للنظافة وتخفيضات حتى نصف السعر 50% على منتجات ومستلزمات النظافة الشخصية

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عروض العثيم الاسبوعية للنظافة، تقوم أسواق عبد الله العثيم بعرض أفضل المنتجات الغذائية والسلع وتتميز المنتجات الغذائية الخاصة بأسواق عبدالله العثيم بجودتها العالية و دائماً طازجة وأسعارها ممتازة، وهذا ما تسعى أسواق العثيم دائماً لتحقيقه، وتعتبر أسواق العثيم مول من أكثر الأسواق التي يميزها ويفضلها الشعب السعودي وذلك لما تقدمه من عروض مميزة توفر لهم احتياجاتهم من المواد الغذائية وبأسعار تنافسية، وتوجد العروض في الفروع وأيضاً على موقع العثيم الالكتروني. عروض العثيم الاسبوعية عروض العثيم بلغ سعر كريم دوڤ 10 ريال سعودي بدلاً من 16 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم الاثنين بلغ سعر معجون الاسنان من جلوس اب منثول 6 ريال سعودي بدلاً من 9 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم بلغ سعر معجون الاسنان من سيجنال انتعاش طبيعي 10 ريال سعودي بدلاً من 16 ريال سعودي.

العثيم العروض الترويجية بلغ سعر فرشاة أسنان كلوس اب كلين ناعم 8 ريال سعودي بدلاً من 15 ريال سعودي.

مهرجان الطازج العثيم بلغ سعر جل معقم لايفبوي متكامل 11 ريال سعودي بدلاً من 36 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين بلغ سعر كريم فيراند لافلي فيتامين 13 ريال سعودي بدلاً من 21 ريال سعودي.

عروض اسواق العثيم بلغ سعر سائل حمام لوكس 32 ريال سعودي بدلاً من 40 ريال سعودي. عروض هايبر العثيم على منتجات التنظيف عروض العثيم الاثنين اليوم بلغ سعر جل فازلين اصلي 15 ريال سعودي بدلاً من 22 ريال سعودي.

عروض العثيم الرياض اليوم بلغ سعر منظف جف الأسطح كريم ليمون 10 ريال سعودي بدلاً من 14 ريال سعودي.

العثيم ماركت اكتساب بلغ سعر صابون دوف وردي 19 ريال سعودي بدلاً من 25 ريال سعودي.

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عروض الاثنين العثيم بلغ سعر صابون لوكس صن لايت ليمون 8 ريال سعودي بدلاً من 14 ريال سعودي.

عروض العثيم الاسبوعيه بلغ سعر صابون اومو بودرة ازرق عادي 17 ريال سعودي بدلاً من 22 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم الاسبوعية للنظافة وتخفيضات حتى نصف السعر 50% على منتجات ومستلزمات النظافة الشخصية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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