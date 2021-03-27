شوف عروض بنده الاسبوعيه السعودية تنزل بتخفيضات تتعدى ال50% على المواد الغذائية وبقالة البيت الطازجة

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عروض بنده الاسبوعيه السعودية، تقدم مجموعة هايبر بنده للتجزئة أقوى خصم لأسواق بندة السعودية في شهر رمضان المبارك مما يجعلنا على بعد أقل من شهر من رمضان ونقدم لك عدد كبير من أقوى الخصومات على البهارات واللحوم والدجاج لراحتك يمكنك شراء جميع احتياجاتك الغذائية خلال شهر رمضان، ولأن السعر تنافسي وحتى نفاذ المخزون بدأ عرض أسعار بنده المخفضة لشهر مارس. عروض هايبر بنده على الأغذية المعلبة عروض بنده اليوم فول الخلطة قودي، وزن 450 جرام، عدد 4 حبات، فقط بسعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من 22 ريال سعودي.

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عروض بندة الاسبوعي فول الخلطة لونا، وزن 450 جرام، عدد 4 حبات، فقط بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 19.50 ريال سعودي.

عروض بنده جده فول الخلطة حدائق كاليفورنيا، وزن 450 جرام، عدد 3 حبات، فقط بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 17.85 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده الاسبوعيه السعودية تنزل بتخفيضات تتعدى ال50% على المواد الغذائية وبقالة البيت الطازجة - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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