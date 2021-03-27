شوف عروض جرير السعودية في رمضان مكتبة جرير Jarir Bookstore أوفر عروض

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عروض جرير السعودية في رمضان أقوى العروض، تقدم مكتبة جرير Jarir Bookstore أقوى التخفيضات والخصومات على أسعار الإلكترونيات بمختلف الأنواع والمواصفات عالية الجودة والكفاءة باسعار مذهلة، ومن أبرز عروض جرير لابتوب عرض HP Notebook 15 إصدار رقم 15-da3002nx، يعمل بنظام ويندوز 10، كما أنه يحتوي على رام 4 جيجا، بالإضافة إلى قرص صلب سعة 1TB HDD، وهو مزود بشاشة LED تعمل بتقنية HD، ويبلغ حجمها 15.6 إنش بسعر 2149 ريال سعودي بدلًا من 2349 ريال سعودي وتمتع بخصم 200 ريال، بالإضافة إلى إمكانية تقسيط جرير بقسط شهري يبلغ قيمته 100 ريال لمدة 36 شهر، وإليكم صور عروض جرير Jarir المميزة في رمضان لهذا الأسبوع. عروض جرير السعودية أقوى عروض جرير ماك بوك Mac Book Air يعمل بمعالج Dual Core، مزود بـ رام 8 جيجا، بالإضافة إلى قرص صلب تبلغ سعته 128 جيجابايت SSD، كما أنه مزود بـ شاشة LED IPS بحجم 13.3 إنش بسعر 4399 ريال سعودي بدلًا من 4899 ريال سعودي، وتمتع بخصم 500 ريال من جرير أو بإمكانك التقسيط على 36 شهر بقسط شهري قيمته 204 ريال.

عرض Acer نوت بوك إصدار Spin 5 (SP513-54ND)، يعمل بنظام ويندوز 10 Home، يعمل بمعالج i7-1065G7، كما أنه مزود بـ كارت شاشة 1.3 GHz Intel Core، مزود بـ رام 16 جيجا، كما أنه مزود بـ قرص صلب 1TB SSD، بالإضافة إلى شاشة LED تعمل بتقنية QHD l مقاس 13 إنش بسعر 4749 ريال سعودي بدلًا من 5549 ريال سعودي، وتمتع بخصم 800 ريال أو إمكانية التقسيط على 36 شهر بقسط شهري قدره 220 ريال سعودي. مكتبة جرير Jarir Bookstore عرض لابتوب MSI Modern 14 B10RBSW 1.8 GHz Intel Core، يعمل بمعالج i7-10510U، ومزود بـ رام 16 جيجا، وقرص صلب سعته 512 GB SSD، كما أنه مزود بشاشة LED تعمل بتقنية FHD 14.0 إنش، كما أنه مزود بـ كارت شاشة 2 GB NVIDIA GeForce MX350، ويعمل بنظام ويندوز 10 بسعر 3849 ريال سعودي بدلًا من 4399 ريال سعودي وتمتع بخصم 550 ريال، وإمكانية التقسيط بقسط شهري قدره 179 لمدة 36 شهر.

عرض جرير لابتوب ASUS ZenBook 14 UX425EA يعمل بمعالج i7-1165G7، كما أنه مزود بـ رام 16 جيجا، وقرص صلب سعة 1TB SSD، كما أنه مزود بـ شاشة LED تعمل بتقنية FHD مقاس 14.0 إنش، كما أنه يعمل بنظام ويندوز 10 بسعر 4449 ريال سعودي بدلًا من 4799 ريال سعودي، وتمتع بخصم 350 ريال، وإمكانية التقسيط لمدة 36 شهر بقسط شهري قدره 206 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض جرير السعودية في رمضان مكتبة جرير Jarir Bookstore أوفر عروض error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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