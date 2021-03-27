نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم على الاغذية والالكترونيات في أسواق العثيم السعودية othaim في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم على الأغذية والأجهزة الإلكترونية بمختلف أنواعها في أسواق العثيم تجدوها معنا اليوم في مهرجان عروض السعودية بخصومات مميزة في فروع سوبر ماركت العثيم othaim ، وذلك من خلال عروض العثيم الالكترونية والخصومات على السلع الغذائية المتاحة في المملكة بجانب تخفيضات الجوالات.

عروض العثيم اليوم على الاغذية والالكترونيات في أسواق العثيم السعودية othaim

عروض العثيم الاسبوعية نقدمها لكم من خلال السطور التالية على العديد من المنتجات الغذائية من لحوم، و وخضراوات، ومنتجات البقالة، بالإضافة إلى الإجهزة الإلكترونية المتنوعة الخاصة بالمطبخ والمنزل، حيث تستمر تخفيضات العثيم التالية حتى يوم الثلاثاء 17 شعبان 1422، الموافق 30 مارس 2021.

عروض العثيم

نقدم فيما يلي خصومات اسواق العثيم على السلع الغذائية لشهر رمضان:

سكر ناعم الأسرة 10 كجم، بسعر 19.50 بدلًا من 35.50 ريال سعودي.

ارز الوليمة مزة بسمتي 10 كجم، بسعر 59.95 بدلًا من 80.95 ريال سعودي.

حليب نيدو بودرة كيس 2250 جرام، بسعر 44.95 بدلًا من 89.95 ريال سعودي.

مكرونة بيرفيتو 450 جرام، 2 حبة، بسعر 8.95 بدلًا من 22 ريال سعودي.

زيت دوار الشمس 2×1.5 لتر + 750 مل، بسعر 29.95 بدلًا من 43.95 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم

في التالي نقدم لكم خصومات التوفير من العثيم مول بكميات محدودة لكل عميل:

كيلو لحم عجل بلدي بدون عظم طازج، بسعر 43.95 بدلًا من 57.95 ريال سعودي.

كيلو بطاطس، بسعر 0.75 بدلًا من 1.45 ريال سعودي.

سمن فارم 800 جم، بسعر 26.95 بدلًا من 41.95 ريال سعودي.

حليب السعودية كامل الدسم طويل الأجل 12×1 لتر، بسعر 49.95 بدلًا من 58.95 ريال سعودي.

العثيم

أما الفقرة التالية فبها كافة خصومات العثيم اون لاين على الأجهزة من كبرى الشركات العالمية لصناعة الإلكترونيات:

مكواة كليك اون بخار، بسعر 135 ريال سعودي.

مكواة نيكاي بخار، بسعر 55 ريال سعودي.

مكنسة نيكاي كهربائية 400 وات، بسعر 105 ريال سعودي.

فرن ريدبول كهربائي مع شواية 45 لتر، بسعر 235 ريال سعودي.

ميكروويف نيكاي 20 لتر، بسعر 179 ريال سعودي.

ميكرويف السيف 20 لتر، بسعر 239 ريال سعودي.

خبازة السيف كهربائية، بسعر 189 ريال سعودي.

قدمنا لكم خصومات العثيم ماركت على مختلف المنتجات والأجهة في السعودية، حيث يمكنكم الإسفادة منها عبر زيارة موقع العثيم ، أو إحدى فروع العثيم سوبر ماركت.